Gewalt in Rigaer Straße wird nicht akzeptiert

Berlin (dpa) Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat die erneuten Übergriffe in der Rigaer Straße als "sinnlos, menschenverachtend und unpolitisch" verurteilt. "Ihr seid isoliert. Eure Gewalt wird von der Mehrheit nicht akzeptiert", erklärte er am Montag an Linksextreme gewandt. Rund um die Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain waren Polizisten am Wochenende nachts massiv attackiert worden. Die meisten Angreifer waren vermummt, sie warfen mit Steinen und Bengalos.