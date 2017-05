Mehr als 35.000 Besucher

artikel-ansicht/dg/0/

Paaren/Glien (MOZ) Alles begann in diesem Jahr mit einer Wette. Der Betreiber des Riesenrades auf dem Festgelände und der Ortsvorsteher des Schönwalder Ortsteils Paaren/Glien, André Barkowski, wetteten um einen Betrag von 200 Euro für die Jugendfeuerwehr, ob es gelingen würde, das Riesenrad auf dem Festplatz am Vorabend der Eröffnung der Brandenburgischen Landwirtschaftsausstellung (Brala) mit ortsansässigen Einwohnern zu füllen. 194 Plätze galt es zu besetzen. Die Wette wurde gewonnen und neben dem schönen abendlichen Blick über das Festgelände erhielt Jugendfeuerwehr die 200 Euro.

Die Eröffnung am Himmelfahrtstag war von einem großen Besucherandrang geprägt. Rund 15.000 Menschen nutzten das angenehme Wetter, um sich auf der größten Brandenburger Agrarmesse über die neuesten Trends in der Forst-, Nahrungs- und Landwirtschaft zu informieren. Insgesamt strömten an den vier Tagen über 35.000 Menschen auf das Gelände. "Hier im Märkischen Ausstellungs- und Freizeitzentrum hat vor 27 Jahren die Erfolgsgeschichte der BraLa begonnen und ich freue mich, dass sich diese Veranstaltung zu solch einem Besuchermagneten im Landkreis Havelland entwickelt hat", sagte Gastgeber Landrat Roger Lewandowski während der Eröffnungszeremonie. Gemeinsam mit Agrarminister Jörg Vogelsänger und dem Präsidenten des Landesbauernverbandes, Henrik Wendorff, begrüßte sie die Besucher, Züchter und Aussteller der 27. Brala.

Neben vielen Tier- und Technikschauen stand auch eine Person am Eröffnungstag im Mittelpunkt. Die Studentin für Agrarwissenschaften Cathleen Schneider aus Nauen wurde zur neuen Brandenburger Milchkönigin gekrönt. Sie löste die ihre Vorgängerin Julia Wittich aus Doberlug-Kirchhain ab. Traditionell übernahm Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger die Zeremonie. Natürlich wurde darauf auch angestoßen. Aber nicht wie bei den meisten Brala-Besuchern mit Bier, sondern mit dem "weißen Gold der Mark", einem Glas Milch.

Spontan besuchte Ministerpräsident Dietmar Woidke die Brala in Paaren. Auf der Bühne im Pro-agro-Zelt erklärte Woidke: "Der Himmelfahrtstag und die Brala gehören einfach zusammen. Für mich ist das immer ein bisschen wie nach Hause kommen. Die mittlerweile größte und schönste Landwirtschaftsschau im Osten bietet jedes Jahr Neues. Die Brala ist die schönere Grüne Woche."

Podiumsdiskussionen zum Thema "Landwirtschaft im Dialog 2017", Maschinen und viele Tierschauen hatte die Brala im Angebot. Rund 700 Aussteller und Züchter waren auf der Brala vertreten. Besucher konnten nicht nur Nutztiere aus nächster Nähe betrachten, sondern auch mit den Landwirten direkt in Kontakt kommen.

Ein agrarpolitischer Höhepunkt für den Landesbauernverband war die Landesbauernversammlung am Freitag. An ihr nahmen unter anderem Ministerpräsident Dietmar Woidke, Agrarminister Jörg Vogelsänger und Justiz Minister Stefan Ludwig sowie 250 Landwirte und Gäste aus Politik und Verwaltung teil. Unter dem Motto "Brandenburg braucht seine Bauern" gab es Vorträge und es wurde diskutiert. Der Landesbauernverband ehrte während der Versammlung die besten Nachwuchslandwirte.