Wichtiges Lebenszeichen der Stahl-Elf

Der FC Stahl musste durch Sperren oder Verletzungen zwar mehrere Stammkräfte ersetzen, aber die Spieler, die auf dem Platz standen, nahmen diese Herausforderung glänzend an. Bei extrem heißen Temperaturen und auf einem ungewohnten und noch dazu engen Kunstrasen traten die Gäste mutig auf, überzeugten durch hohes Pressing und großer Laufbereitschaft.

Yutaka Abe konnte bereits nach sieben Minuten für seine Farben einnetzen, als er im Strafraum aus der Drehung volley den Ball ins Bernauer Tor hämmerte. Nachdem Lucas Meyer in der 26. Minute knapp an Niklaas Seifahrt im Tor der Gastgeber scheiterte, war der Einheit-Torhüter am zweiten Treffer der Brandenburger nicht ganz schuldlos. Er unterlief einen weiten Einwurf von Ray Kollewe und der lange verletzte Mudai Watanabe schob am langen Pfosten lauernd zum 2:0 ein.

Danach rückte Stahl-Schlussmann Ranyeri De Souza Rosa immer mehr in den Mittelpunkt. So vereitelte er in der 39. Minute zweimal großartig, nachdem zuvor Abe eine Großchance zur Vorentscheidung vergab.

Auch nach der Pause stand die Brandenburger Defensive zumeist sicher. Die Bernauer waren zwar bemüht, aber wahre Überraschungsmomente blieben aus und somit war die Anfangsviertelstunde zwar intensiv aber chancenarm.

Nach einer Stunde schien die große Laufbereitschaft der Gäste eine erste Wirkung zu zeigen. Ranyeri de Souza musste in der 59., 63. und 70. Minute mehrfach überragend reagieren, um den Anschlusstreffer zu verhindern. Mit vereinten Kräften kämpfte sich die Stahl-Elf wieder zurück in die Partie, personelle Alternativen waren der A-Junioren Spieler Adrian Raubaum und mit Jonas Janik ein Spieler aus der 2. Mannschaft, der ab der 66. Minute den verletzten Lucas Meyer ersetzte.

Somit bissen sich die Brandenburger durch, versuchten durch Konter den Gegner zu beeindrucken. Kurz vor Ende der Partie verhängte Schiedsrichter Artwin Archut einen fragwürdigen Elfmeter und gab zusätzlich Gabriel Machado Gelb, weshalb der Brasilianer im nächsten Spiel gegen Neustadt (10. Juni) gesperrt fehlen wird. Maximilian Walter verwandelte den Strafstoß in der 88. Minute zum 1:2, mehr ließen leidenschaftliche Stahlspieler aber nicht mehr zu.

FC Stahl: de Souza, Kollewe, Schimpf, Oppenborn, Batchou, Köhn, Sayama, Machado, Abe, Watanabe, Meyer (66. Janik).