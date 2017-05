Partie im Stau verloren

artikel-ansicht/dg/0/

Barleben (MOZ) Seit 27 Jahren ist Dieter Seewald Mannschaftsleiter bei den 1. Männer des BSC Süd 05. Da gab es einige Situationen, in denen es mit der zeitigen Anreise eng wurde, in denen sich der Anpfiff dann um eine halbe Stunde verzögerte. An diesem Sonntag stand den Brandenburgern aufgrund massiver Staus nur neun Spieler zur Verfügung, die es rechtzeitig zum Anpfiff beim FSV Barleben schafften.

Der Berliner Teil der Süd-Elf, inklusive Trainer Özkan Gümus, hatte schon seinen ersten Zwangsstopp in Höhe Michendorf. Dadurch entfiel schon einmal das Zusammentreffen auf dem Rastplatz Buckautal. Den nächsten unfreiwillige Stopp gab es zwischen Netzen und Wollin. Als dann noch der nächste Stau bei Möser folgte, löste sich auch der Plan auf, wenigstens zu Beginn der zweiten Hälfte in Barleben einzutreffen.

So blieb den neun aus Brandenburg gestarteten Fußballer nichts anderes übrig, als sich der personellen Übermacht zu stellen und das Beste aus der Gesamtsituation zu meistern. Ein Nachholspiel, irgendwann abends unter der Woche, sollte unbedingt vermieden werden. Co-Trainer Conny Wieland stellte sich zwischen die Pfosten, vor ihm stand eine breite Abwehrkette, lediglich Bartosz Szymanski durfte sich in der Nähe der Mittellinie aufstellen. Die Gastgeber taten sich in der ersten Hälfte schwer. Zweimal zeichnete sich Wieland mit seinen Reflexen (13./27.) aus. Nach einer halben Stunde hatte er Glück beim Pfostentreffer der Barlebener und musste vor der Pause nur einmal hinter sich greifen. In der 17. Minute gingen die Gastgeber durch einen direkt verwandelten Freistoß in Führung. Mehr hatte die aufopfernde kämpfende Notelf vor der Pause nicht zugelassen.

Nach dem Seitenwechsel gab es sogar zwei Chancen für die Gäste. Bei einem Freistoß Marko Görischs (53.) und als Rene Görisch nach einer Ecke zu hoch zielte (61.), doch mehr war bei der brütenden Hitze und schwindenen Kräften nicht drin.

Spätestens beim 2:0 der Platzherren in der 58. Minute war der Ausgang der Partie entschieden. Die weiteren Treffer in der 64., 70. und 78. Minute zum 5:0-Endstand hatten schon keine Bedeutung mehr. Kurz nach dem letzten Treffer musste Shiguyeki Soga noch das Feld verlassen, seine Kniebeschwerden ließen keine weitere Einsatzminuten zu.

"Aushilfstrainer" Dieter Seewald lobte den Auftritt des Schrumpfteams, das auf die Zähne gebissen hat: "Von den neun Spielern hätte gerade einmal Felix Klaka, Marko Görisch und Szymanski in die Startelf gehört, die anderen wären eventuell eingewechselt worden." Gravierende Auswirkungen auf die Tabelle hatte das Ergebnis nicht.

Am Sonnabend (3. Juni/14 Uhr) ist zum Saisonfinale der VFC Plauen zu Gast im Südstadion.