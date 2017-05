Feuerteufel im Löwenberger Land unterwegs

artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberger Land (GZ) Die Feuerwehr im Löwenberger Land kommt nicht zur Ruhe. Insgesamt fünfmal mussten die Retter am Wochenende ausrücken. Die Polizei spricht in vier Fällen von Brandstiftung und ermittelt intensiv.

Der Monat Mai ist für die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren im Löwenberger Land, die allesamt ehrenamtlich im Einsatz sind, besonders arbeitsreich. Die Polizei zählt offiziell elf Brände, die im Wald- und Heidegebiet um Nassenheide und Löwenberg gemeldet wurden. Zählt man die Feuer mit, die sich aus alten Brandherden in Glutnestern entwickelt haben mit, sind es noch einige mehr. "Wir gehen in allen Fällen von Brandstiftung aus", sagt Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Die Kriminaltechniker ermitteln.

Ein Anwohner hatte am Sonnabendmittag ein Feuer zwischen Neuhof und Neuendorf gemeldet. Eine Waldfläche von 300 bis 400 Quadratmetern stand in Flammen. Am Abend dann rückten die Feuerwehrleute zu einer Brandstelle aus, die eigentlich als gelöscht galt. Zwischen dem Reiterhof und einer Betonfirma in Nassenheide kam es zu einer Selbstentzündung.

Brennender Waldboden gegenüber von der Tankstelle zwischen Nassenheide und Teschendorf rief die Kameraden am Sonntagmorgen auf den Plan. Gegen Mittag dann brannte es zwischen Grüneberg und Wackerberge. Während der Löscharbeiten entdeckte ein Feuerwehrmann Rauchschwaden in Richtung Neulöwenberg, wo die Brandbekämpfer ihre Arbeit dann gleich fortsetzen.

"Es ist schwierig, Beweismaterial zu sichern, meist verbrennt es mit", erklärte Dörte Röhrs am Montag. Dennoch sind die Ermittler sicher, dass es hier zu bewusster Brandstiftung gekommen ist. Erst am Wochenende vorher hatte es viermal im Löwenberger Land gebrannt. Im Waldstück am Teerofener Weg war sogar eine Kerze gefunden worden. Ob sie im Zusammenhang mit dem dortigen Feuer stand, dazu konnten die Ermittler nichts sagen. Eine heiße Spur gibt es bislang nicht.