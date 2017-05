artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die AfD will trotz der Kritik der Kirchen an ihrem Programm weiter das Gespräch mit Kirchenvertretern suchen. "Wir wollen im Dialog bleiben", sagte die Vorsitzende des Bundesverbandes Christen in der AfD, Anette Schultner, am Montag in Berlin. Bundesvorstandsmitglied Paul Hampel forderte, die Kirchen sollten den Spruch "Unser Kreuz hat keine Haken" zurücknehmen.