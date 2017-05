Silber und Bronze durch Oderstädter

artikel-ansicht/dg/0/

Bremen (MOZ) 13 Aktive sowie Übungsleiter Marco Kochinke und einige Eltern haben die Farben der SSV PCK Schwedt beim Norddeutschen Ländervergleich der Schwimmer vertreten. Dieser wurde sowohl als Jugendmehrkampf als auch als Schwimmarten-Mehrkampf ausgetragen - in beiden Wettbewerben waren die Oderstädter am Start. Sie setzten sich zum Teil sehr gut in Szene.

Die besten Leistungen gelangen dabei den an der Potsdamer Sportschule trainierenden Paul Niederberger und Oliver Kalk. Sie gewannen die Silber- und Bronzemedaille im Delfin-Mehrkampf und starten nun in dieser Woche gemeinsam mit Melvin Imoudu, Maximilian Brandt, Julian Jahnke und Alina Leipe bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in der Hauptstadt Berlin.

Weitere Top-Ten-Platzierungen kamen durch Pepe Müller mit Rang 5 im Brustmehrkampf sowie Line Vergien und Anton Buchholz, die im Rücken-Mehrkampf die Ränge 5 und 8 belegten, in die Protokolle.

Bei den jüngsten Aktiven des Schwedter Schwimmteams klappte leider nicht alles - dennoch waren die Trainer auch bei ihnen mit den gezeigten Leistungen durchaus zufrieden. Melanie Vierkant und Emelie Lemke konnten zumindest auf einzelnen Strecken mit Bestzeiten ihr Leistungsvermögen abrufen und viele wichtige Erfahrungen für die nächsten Wettkämpfe sammeln.

Im Jugendmehrkampf waren die Farben der SSV-Abteilung Schwimmen durch sechs Sportler vertreten. Die besten Eindrücke hinterließen dabei Liam Finn Kochinke und Kenneth Bock. Beide zeigten durchweg sehr gute Leistungen und setzten das Erlernte der zurückliegenden Wochen gut um. Am Ende eines langen Wettkampfwochenendes belohnten sie sich mit den Plätzen 16 und 20 - in einem Starterfeld von fast 80 Teilnehmern eine durchaus sehr beachtliche Leistung. Über 100 m Brust gelang ihnen mit Bronze und Platz 6 sogar der Sprung weit nach vorn im Bremer Klassement.

Auch Quentin Marquardt und Lena Tyszkiewicz durften sich über einen sehr gelungenen Wettkampf freuen, in dem sie ihr zuletzt bereits gezeigtes Können wiederum abriefen und mit Platzierungen im Mittelfeld belohnt wurden.

Nicht so optimal lief es bei den beiden jüngsten Teilnehmern. Für Joan Jahnke und Elias Lange lautete das Fazit der Bremer Tage schließlich: Erfahrungen gesammelt und Lehrgeld bezahlt. Leider lagen beim ersten großen Wettkampf ihrer Schwimmerlaufbahn die Nerven etwas blank, wodurch nur wenig von den zuletzt trainierten Dingen umgesetzt wurde. Zumindest Jahnke konnte mit Platz 8 über 50 m Kraulbeine kurzzeitig zeigen, was in ihr steckt. Dennoch galt auch diesen beiden die Anerkennung der Verantwortlichen für ihre erste Teilnahme an einer Norddeutschen Meisterschaft.