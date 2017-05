Friedensfahrt à la Beiersdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Beiersdorf (MOZ) Er kann es einfach nicht lassen. Auch bei der siebenten Auflage der Beiersdorfer Radausfahrt am Sonnabend trat der 86-Jährige wieder in die Pedale - Gustav-Adolf "Täve" Schur. Und mit ihm eine Schar von etwa 60 begeisterten Radlern, darunter Weltmeister und Teilnehmer an Friedensfahrten wie etwa Siegfried Köhler, Michael Milde und Detlef Zabel.

Für Jörg Winkler (52) aus Bad Freienwalde war es hingegen das erste Mal, dass er sich auf die zirka 35 Kilometer lange Strecke begab. Was allerdings für den trainierten Rettungssanitäter kein Problem war. Bereits am frühen Morgen radelte er, quasi zum Aufwärmen, bis nach Schwedt und stand gegen 11 Uhr freudestrahlend am Start an der Gaststätte.

Beiersdorfs Bürgermeister und Vorsitzender des Sportvereins, Willi Huwe, der sich ebenfalls auf sein Sportrad schwang, freute sich über die rege Teilnahme bei Kaiserwetter. An Friedensfahrt-Sieger "Täve" gerichtet, sagte er: "Auch wenn Du vielleicht nicht in die virtuelle Hall of Fame der Deutschen Sporthilfe kommst, in unseren Herzen bist Du fest verankert."

Wie immer führte Siegfried Köhler nach dem Erklingen der Friedensfahrthymne den Pulk an. "Bitte nicht überholen", so der 81-Jährige. Mit Christina Bondke (64) ging die einzige Frau an den Start.