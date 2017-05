Von Kunstausstellung bis Kabarett

artikel-ansicht/dg/0/

Am 10. Juni um 19 Uhr gibt es ein Konzert mit dem bekannten Gitarristen und Sänger Tino Eisbrenner unter dem Titel "Zeit, die mir bleibt". Am 17. Juni um 19 Uhr ist der Kabarettist und Comedian Mathias Machwerk mit seinem aktuellen Programm "Frauen denken (noch immer) anders - Männer nicht" zu Gast. Kabarett vom Feinsten gibt es auch wieder mit den Schwedter "Stechäpfeln" zu erleben, die am 25. Juni um 15 Uhr "Alles, außer Sex" bieten. Die alten Mauern beben, wenn es am 21. Juni um 16 Uhr wieder heißt "We got rhythm" und Dutzende Kinder der Uckermärkischen Musik- und Kunstschule und der Puschkinschule gemeinsam im Rhythmus trommeln. Am 1. Juli ist die Klosterkirche Austragungsort des 25. Uckermärkischen Blasmusikfestes und am 2. Juli gibt es aus diesem Anlass ein großes Festkonzert mit dem Landesjugendblasmusikorchester Brandenburg. Am 15. Juli wird der Klosterplatz zur Open Air Theaterbühne für das Sommertheater der AG Historische Stadtkerne mit dem theater 89 und Liedern und Schwänken von Hans Sachs. Am 8. Juli wird hier eine Ausstellung zum Lutherjahr rund um die Bibel eröffnet. Höhepunkt ist am 4. August Talk und Musik mit Puhdy Peter Meyer.

Programm und Karten für den Klostersommer sind in der Angermünder Touristinformation erhältlich oder auf der Homepage.