Kinder- und Dorffest mit Spiel und Musik

Rathstock (MOZ) "Es ist schön, dass hier mal wieder alle zusammen kommen", sagte Sieglinde Kulschun. Mit ihrem Enkelsohn Jesper besuchte sie am Wochenende das Kinder- und Dorffest in Rathstock. "Am besten haben mir die Vögel gefallen", gab Jesper Auskunft. Für seine n Auftritt mit der Clownsdame Pipeline bekam er einen Lutscher als Gage.