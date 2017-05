Nashornkäfer besiedelt den Horte-Garten

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Das Jugendzentrum Horte in der Peter-Göring-Straße macht jetzt auch beim Naturschutz von sich reden: Beim Beete umgraben seien mehrere Nashornkäfer gefunden worden, teilte eine Sprecherin des Alternativen Jugendprojekts 1260 mit. Verrottende Pflanzenteile, abgestorbenes Holz, Kompost - also die oft kritisierten naturbelassenen Orte - und nicht akkurat gejätete Kräuterbeete hätten den Insekten ermöglicht, alle Stadien erfolgreich zu durchlaufen. Man habe mit Nabu-Gruppen Kontakt aufgenommen, um gemeinsam zu schauen, ob es sich nur um eine temporäre Population handelt oder eine dauerhafte. Und man wolle Beratungen anbieten, wie ein Garten zum Biotop für die Tiere werden könne.

Die gefundenen Käfer seien wieder eingegraben worden, da diese erst im Juni nach zwei- bis fünfjährigem Larvenstadium aus der Erde kommen. Außerdem seien sie nach Bundesnaturschutzgesetz und Bundesartenschutzverordnung streng geschützt. Damit seien das Verletzen oder Töten, aber auch das Fangen verboten, so die Sprecherin.

Sie verwies darauf, dass die äußere Erscheinung des Horte oft Grund für Streit, Mahnungen und Beschwerden sei. Widerständige Benjeshecken, wildwachsende Gräser oder die Metallfiguren stünden immer wieder in der Kritik. Nur die wenigsten dächten an Natur, biologische Vielfalt oder gar bedrohte Arten. Die hohe Lebensraumdiversität führe aber zu einer bunten Gartenfauna, in der verschiedene Pflanzen und Tiere ein Zuhause finden.

Die Sprecherin erinnerte daran, dass unzählige Streits, viel Schweiß und Blut von vielen Helfern sowie die Expertise von zwei Ökologen, einer Biologin und die Arbeit von mittlerweile über 20 Personen in dem Garten steckten, die ihr freiwilliges ökologisches Jahr dort absolvierten.