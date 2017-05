Cricket-Spieler lernen nun Fußball

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1577485/

Einige Anfangsschwierigkeiten mit dem neuen Sportplatz gibt es aber noch. So ist es den jungen und älteren Sportlern derzeit nicht möglich, die Umkleidekabinen sowie Toiletten zu benutzen. Und bei einem Training in der letzten Woche ging plötzlich der Rasensprenger an, so dass ein Fußballspiel nicht möglich war. "Wir hoffen, dass sich diese Probleme bald beheben lassen", sagt Raef El-Gambri. Immerhin würden jetzt zwei der Clubmitglieder zu Trainern ausgebildet. Diese sollen sich dann noch intensiver um die fußballerische Ausbildung der Kinder kümmern. Mit wie viel Eifer die Kinder bei der Sache sind, kann man auf dem Sportplatz im Mittelweg regelmäßig beobachten.