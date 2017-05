Buch-Rückgabe zu jeder Zeit

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Nutzer der Bibliothek in Panketal haben jetzt auch die Möglichkeit, ihre ausgeliehenen Bücher oder andere Medien problemlos außerhalb der regulären Öffenungszeiten abzugeben. Hierfür wurde ein extra Rückgabekasten aufgestellt. Er befindet sich direkt gegenüber vom Eingang der Bibliothek in Zepernick.

artikel-ansicht/dg/0/1/1577486/