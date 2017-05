German-Cup der Fourcrosser in Eisenhüttenstadt

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (hb) Nach den Wettbewerben um die Deutsche Meisterschaft im vergangenen Sommer holt der Mountainbike- und Skisportverein Diehloer Berge (MSV) erneut die nationalen Spitzenfahrer im Fourcross nach Eisenhüttenstadt. Am 11. Juni wird ab 11 Uhr der German-Fourcross-Cup ausgefahren. Eingebettet ist das Ganze in ein zweitägiges Rahmenprogramm. Trainiert wird am Sonnabend (10. Juni) von 14 bis 18 Uhr. Ab 20 Uhr steigt eine sogenannte Schanzenfete. Zur vom Verein Stilbruch organisierten Disco bis 23 Uhr sind nicht nur die Sportler eingeladen. Der Eintritt ist übrigens an beiden Tagen frei. Auch am Sonntag dürften sich nicht nur die Radsport-Anhänger einfinden. Schließlich wird der MSV ab 12 Uhr für die ganze Familie etwas anbieten, unter anderem Schminken, Basteln und kleinere Wettbewerbe.