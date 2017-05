Klare Sache für die Gäste

artikel-ansicht/dg/0/

Am Ende war es eine klare Angelegenheit für die Gäste, obwohl die Storkower Reserve in der Anfangsphase sogar noch leichte Vorteile hatte. "Zwei, drei Angriffe über Steffen Frind, wobei der letzte Pass nicht saß, und zwei Torschüsse von Marc Ewler ließen dort noch zumindest für uns hoffen", sagt SSC-II-Trainer Raymond Adler. "Aber nach dem ersten Gegentreffer haben dann die Gäste das Zepter in die Hand genommen."

Denn nach dem 1:0 für den VfB in der 18.Minute durch Oliver Lorenz legte Eric Strehl (19., 23.) mit einem Doppelpack schnell nach, Toni Lüdtke besorgte den Pausenstand. Im zweiten Abschnitt versuchten die Gastgeber, das Resultat noch ein wenig günstiger aus ihrer Sicht zu gestalten. Doch der VfB hatte einen sich in Torlaune befindlich Eric Strehl, der nach 56Minuten zum 5:0 für Steinhöfel traf und zwei Minten vor dem Ende einen Elfmeter zum Endstand verwandelte.

Während sich der VfB Steinhöfel als derzeitiger Neunter auf ein zweites Jahr in der Ostbrandenburgliga freuen kann, plant der Storkower SCII nach zwei Jahren in dieser Klasse nun bereits für die Kreisliga. "Wir nutzen das jetzt schon zur Vorbereitung und setzten einige A-Junioren ein", erklärt Adler. "Das letzte Saisonspiel gegen Blau-Weiß Lebus wollen wir aber gewinnen."

Storkow II: Lucas Fiedler - Robert Breit, Licht, Janek Kirchmann, Doil, Pulla (46. Kowalsky), Diego Krause, Ewler, Steffen Frind (77. Mohseni), Stoll, Krüger

Steinhöfel: Binder - Robert Krips, Lorenz, Schröder (60. Schruhl), Pathe (73. Richter), Strehl, Toni Lüdtke, Saegebrecht (60. Denny Lüdtke), Paduret, Griep, Galisch

Tore: 0:1 Oliver Lorenz (18.), 0:2,0:3 Eric Strehl (19., 23.), 0:4 Toni Lüdtke (34.), 0:5 Eric Strehl (56.), 0:6 Eric Strehl (88./Strafstoß) - Schiedsrichter: Peter Gerlach (Fürstenwalde) - Zuschauer: 17