Der Auftrag: Kinder fördern

Tauche (MOZ) In der Gemeinde Tauche leben 728 junge Menschen bis 25 Jahren. Welche Maßnahmen ergriffen werden, um sie zu erreichen, darüber informierte Jugendkoordinatorin Ina Boy auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung. Schnell wurde klar: Ihr Aufgabenfeld ist breit gefächert. Wir säen, was wir ernten. Davon ist Ina Boy überzeugt. Seit zehn Jahren ist sie Jugendkoordinatorin in Tauche. "Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft", betonte sie. Deswegen möchte sie beide Gruppen noch stärker einbeziehen - in die Gemeinschaft, in die Region. Dafür stehen ihr verschiedene Instrumente zur Verfügung. Eines davon heißt: offene Treffpunktarbeit.

Grundsätzlich geht Jugendarbeit in fünf Handlungsfeldern auf: mobile Jugendarbeit, Vernetzung, offene Treffpunktarbeit, sozialpädagogische Beratung und sozialpädagogisch orientierte Gruppenarbeit. Das Ziel lautet immer: junge Menschen "unabhängig von ihrer individuellen Bedürftigkeit und ihrer ethnischen und kulturellen Zugehörigkeit" zu fördern. Schwerpunkte in Tauche sind die offene Treffpunktarbeit, die mobile Jugendarbeit und die Vernetzungsarbeit. In den Bereich offene Treffpunktarbeit fallen die Freizeitangebote Orientalischer Tanz und Bogenschießen, die beide durch Ehrenamtliche durchgeführt werden, die Schul-AG Cheerleading, die Ina Boy in den Grundschulen in Tauche und Lindenberg leitet und die Junior- und Jugendclubs im Gemeindegebiet.

Juniorclubs richten sich an Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren, Jugendclubs stehen allen Jugendlichen ab 14 Jahren offen. Ein zentraler Unterschied: In den Juniorclubs werden die Kinder betreut, die Jugendclubs hingegen sind selbstverwaltet. Kinder und Jugendliche nutzen dieselben Räume für ihre Aktivitäten. Junior- und Jugendclubs gibt es in Ranzig, Kossenblatt, Trebatsch und Stremmen. Reine Jugendclubs sind zudem in Görsdorf, Falkenberg und Mittweide zu finden.

Um die Betreuung in den Juniorclubs kümmern sich ehrenamtlich Gabriela Filter und Antje Merres sowie Erzieher Dominic Werner. Der 23-Jährige ist ein Paradebeispiel für gelungene Jugendarbeit. Mit der Einrichtung in Kossenblatt aufgewachsen, entschied er sich nach der Schule für eine Ausbildung zum Erzieher. Heute arbeitet er 30 Stunden in der Woche in der Kita und im Hort in Lindenberg und zehn Stunden in den Juniorclubs in Ranzig, Kossenblatt und Trebatsch. "Ich mache viel Sport mit den Kindern, koche und spiele. Wir führen Gespräche über Probleme in der Schule oder mit den Eltern", berichtete er.

Für ihre Arbeit wünscht sich Ina Boy noch mehr Unterstützer - sowohl Ehrenamtliche für die Freizeitangebote als auch eine zusätzliche Fachkraft. Und noch etwas: "Ich hoffe, dass die Juniorclubs erhalten bleiben und die selbstverwalteten Jugendclubs weiterentwickelt werden." Die Gemeindevertreter gehen mit: "Ich bin begeistert, in welcher Akribie die Jugendarbeit gestaltet ist", entfuhr es André Parade aus Trebatsch. "Wir loben die Kinder- und Jugendarbeit, aber wir müssen sie auch finanziell unterstützen", betonte indes Thomas Kläber aus Ranzig.

Das leistet die Gemeinde auch. Im vergangenen Jahr standen Ina Boy für ihre Arbeit rund 52 800 Euro zur Verfügung, knapp 31 500 Euro steuerte die Gemeinde bei. In absehbarer Zeit werden aus Sicht der Jugendkoordinatorin zusätzliche Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen in den Clubs benötigt. In Stremmen bedarf es einer Heizungsanlage. Für Trebatsch denkt sie über eine Club-Erweiterung nach. In Ranzig sollen Dach, Holzfassade, Fußboden und Innenbereich erneuert werden. Für all das sind im aktuellen Haushalt keine Mittel eingestellt. Wenn es an die Planung für den nächsten Haushalt geht, werde der Zustand der Einrichtungen begutachtet, so Bauamtsleiter Tobias Kasparick.