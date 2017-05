Einheit verliert 1:2 gegen Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Wenn der Tabellenfünfte den Vorletzten empfängt, könnte man vom Papier her von einer klaren Sache ausgehen. In der Realität sieht das oft anders aus, wie Brandenburgligist TSG Einheit Bernau am Wochenende erfahren musste, der auf dem heimischen Platz am Wasserturm Abstiegs-Kandidat Stahl Brandenburg zu Gast hatte.