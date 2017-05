Unbürokratisch und schnell

artikel-ansicht/dg/0/

Warum interessiert sich die Rentenversicherung eigentlich für Kinder? Wozu sind Auslandseinsätze anzugeben? Und was sind zusätzliche Versorgungsansprüche? Silke Seeger kann die Fragen der Rentenversicherung im Schlaf beantworten. Das Ausfüllen des Rentenantrags, für sie kein Problem. Bis zur eigenen Altersrente sind es allerdings noch etliche Jahre.

Einstweilen hilft die 49-jährige Eberswalderin anderen. Sie tut dies seit nunmehr gut zehn Jahren. Und zwar ehrenamtlich. Als eine von sieben "Versichertenberatern" der Deutschen Rentenversicherung im Barnim. Wobei Silke Seeger, die ihre Rentenpunkte gewissermaßen bei der DAK-Gesundheit sammelt, einräumt: Ohne Schulung, ständige Weiterbildungen und Lektüre ginge es nicht. Gesetzesänderungen zwingen zur ständigen Auseinandersetzung mit der Materie.

Die Versichertenberater werden nach der aktuellen Sozialwahl wieder durch die Vertreterversammlung gekürt. Für jeweils sechs Jahre. Silke Seeger kandidiert erneut, sie will ihr Engagement fortsetzen. Ihre Motivation? "Ich möchte Versicherte durch den Dschungel der Sozialversicherungen begleiten." Ihre beruflichen Kenntnisse kommen ihr im Ehrenamt zugute. Seeger profitiert von ihrer Arbeit als stellvertretende Servicecenter-Leiterin im Barnim. Und damit ihre "Kunden".

2005 habe ihr damaliger Chef bei der DAK sie angesprochen und gefragt, ob sie sich eine Tätigkeit als Versichertenberaterin vorstellen könnte. Sie kennt sich mit dem Sozialgesetzbuch V (SGB) aus, hat mit Versicherten zu tun, die länger als sechs Monate krank sind, betreut diese, wenn es etwa um Reha, Umschulung oder eine Erwerbsminderungsrente geht. Ideale Voraussetzungen also. Die Arbeit bei einer Krankenkasse sei aber keine Bedingung. Einige ihrer Kollegen im Ehrenamt hätten auch "artfremde" Jobs. Gleichwohl sei die Kombination von Vorteil. Denn: "So verbinden sich Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung", sagt Silke Seeger.

Als Rentenberaterin kümmert sie sich - schnell und unbürokratisch - um die gesetzlichen Renten "aller Art", neben der "normalen" Altersrente also auch um die Hinterbliebenen- und die Erwerbsminderungsrente. Dabei ginge es etwa um das Klären der Ansprüche, um das Erfassen der Versicherungszeiten, um Klärung des Versicherungskontos und natürlich Hilfe beim Ausfüllen des Rentenantrags selbst. Nach wie vor gebe es beispielsweise "Kunden" mit Lücken im Versicherungsverlauf zu DDR-Zeiten. "Manche kommen dann mit dem grünen SV-Buch zu uns", erzählt Silke Seeger. Ein aktueller Schwerpunkt seien natürlich die Rente mit 63 und alle damit im Zusammenhang stehenden Fragen, vor allem die nach Abschlägen. Und ganz "frisch" die Flexi-Rente. "Dazu wurden wir gerade geschult", so die Beraterin.

Silke Seeger bietet den für die Betroffenen kostenlosen Service in Eberswalde und Bernau an. Mit einer festen Sprechzeit, aber auch mit individuellen Terminvereinbarungen. "Ich betreue beispielsweise auch Senioren in Pflegeheimen." Als Lohn des ehrenamtlichen Engagements sieht die Eberswalderin, die in ihrer Freizeit ansonsten mit ihrem Mann gern Fahrrad fährt und im Garten wirkt, den Dank der Hilfesuchenden an. Die positive Resonanz. "Gerade die älteren Bürgern sind so dankbar dafür, dass ihnen eine Last von den Schultern genommen wird." Und so mancher melde sich, nachdem er seinen Bescheid erhalten hat, und freue sich, dass "es geklappt hat". Mitunter seien die Antragsteller ja in einer schwierigen, eh schon angespannten Situation, wenn beispielsweise der Partner verstorben ist oder der Betroffene krank und schwerbehindert ist, wie Silke Seeger weiß.

Weitere Informationen sowie die Berater-Liste: www.deutsche-rentenversicherung.de