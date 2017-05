artikel-ansicht/dg/0/

Ziltendorf (MOZ) Sitzungssaal statt Klassenraum hieß es am Montagvormittag für die Fünftklässler der Grundschule "Ziltendorfer Niederung". Im Rahmen des Politikunterrichts lernten die Schüler, wie Demokratie in der Gemeinde Ziltendorf funktioniert.

Um kurz vor 10 Uhr am Montagvormittag läutete Danny Langhagel im Sitzungsraum des Bürgerhauses die Handglocke. Mit dieser eröffnet der Ziltendorfer Bürgermeister normalerweise die Gemeindevertretersitzung, doch an diesem Tag waren die Gesichter wesentlicher jünger als sonst. Auf den Plätzen der gewählten Volksvertreter sowie im Publikumsbereich hatten die Ziltendorfer Fünftklässler Platz genommen und konnten so rund neun Stunden vor der "echten" Sitzung am Montagabend in die Welt der Kommunalpolitik hineinschnuppern.

"Im Politikunterricht haben wir uns in den letzten Wochen ausführlich mit dem Thema Demokratie beschäftigt. Nun haben die Schüler vor Ort die Möglichkeit, Fragen an den Bürgermeister und den Gemeindevertreter Marko Minack zu stellen", sagte Lehrer Göran Wegener.

Danny Langhagel erklärte zunächst die Rolle eines Bürgermeisters. "Rein rechtlich bin ich nicht so ausgestattet, wie viele Menschen denken. Ich arbeite ehrenamtlich und bin Versammlungsleiter der Gemeindevertretersitzung. Für Unterschriften und Vertretungen nach außen ist der Amtsdirektor zuständig", berichtete Langhagel und fuhr fort: "Persönlich bin ich mit großer Leidenschaft dabei. Ich habe mich aufstellen lassen, weil ich etwas verändern will und diese Aufgabe macht mir großen Spaß. Zwar hat man nie Feierabend, weil man immer Ansprechpartner für alle Einwohner ist, aber ich sehe das eher als Hobby und nicht als Belastung an."

Anschließend löcherten die Schüler den Bürgermeister mit unzähligen Fragen: "Wie alt muss man als Bürgermeister sein?", "Dürfen auch Mädchen Bürgermeisterin werden?", "Gibt es in der Gemeindevertretersitzung mehr Frauen oder Männer?" oder "Was wollen Sie in Zukunft im Dorf verändern?" Langhagel berichtete, dass geplant sei, eine Wendeschleife an der Schule zu bauen und das Gebiet rundherum in eine Tempo-30-Zone auszuweisen. "Aber bevor so etwas entschieden wird, sind oft lange Diskussionen notwendig, da wir in einer Demokratie leben. Das ist für den Einzelnen nicht immer einfach, da man sich manchmal der Mehrheit fügen muss. Wichtig ist dabei, dass man nie etwas persönlich nimmt. Wir versuchen immer zum Wohle Ziltendorfs zu entscheiden", erklärte der 45-Jährige, der seit sechs Jahren Bürgermeister ist.

Anschließend berichteten die Schüler von ihren Erfahrungen mit Demokratie. "Wir haben unsere Eltern und Großeltern gefragt, was sie im Dorf verändern wollen. Über die Ergebnisse haben wir in der Klasse diskutiert. Herausgekommen ist das Aufstellen einer Dönerbude mit einem Spielplatz davor", berichteten die Fünftklässler.

Zum Abschluss lobte Danny Langhagel die Zusammenarbeit. "Es ist seit mehreren Jahren eine schöne Tradition, dass sich die Schüler mit dem Bürgermeister treffen", sagte er und gab den Kindern noch mit auf den Weg: "Behaltet Euer Interesse für die Gemeinde und redet immer miteinander statt übereinander!"