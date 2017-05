Illegale Jagd auf Greifvögel

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1577494/

Einfach abgesägt und liegengelassen wurde der hohe Baum, auf dem ein Seeadler seinen Horst gebaut hatte. Nicht etwa zufällig, sondern gezielt. Denn kein weiterer Baum drumherum fiel der Kettensäge zum Opfer. Der Täter kannte sich also aus, wusste er doch, wo sich das für den Laien auf den ersten Blick nicht so schnell zu entdeckende Nest befand. Die Tat ereignete sich bei Herzfelde im Raum Templin und sorgt dort nicht nur unter Vogelschützern für erhebliches Aufsehen.

"Hier ist jemand bösartig", sagt Birgit Bader von der Kreistags-Fraktion Grüne/Rettet die Uckermark. "Ich kann es mir nur so erklären, dass jemand Hass auf Greifvögel hat." Tatsächlich liegen beim Umweltamt der Kreisverwaltung weitere Anzeigen dieser Art vor. Durch den neuerlichen Fall kommt jetzt erst das ganze Ausmaß der illegalen Vogel-Vergrätzung ans Licht. Nach Auskunft der Behörde wurde schon im April 2016 der Horstbaum eines Seeadlerpaars in der Gemarkung Grenz gefällt und dabei das Gelege zerstört. Die Untere Naturschutzbehörde erstattete Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Ein Täter wurde nie ermittelt, das Verfahren eingestellt.

Doch die Jagd ging weiter. Denn im Winter 2016/17 baute das Adlerpaar einen neuen Horst in der Gemarkung Carmzow in nur 3,5 Kilometer Entfernung zum alten Sitz. Aber der Vogelhasser entdeckte auch diesen neuen Zufluchtsort. Wieder fiel der Baum. Wieder erstattete die Behörde Anzeige. Um Einzelfälle handelt es sich nicht, denn auch andere seltene und geschützte Greifvögel fallen illegalen Fängern in die Hände oder sollen offenbar systematisch vertrieben werden. In Mecklenburg-Vorpommern und im nördlichen Brandenburg häuft sich das. Zwei Drittel aller illegalen Horstbaumfällungen in Deutschland liegen in diesem Gebiet. "Der uns zunächst sehr unwahrscheinlich vorkommende Zusammenhang zur Windkraft wird jetzt ganz offensichtlich", sagt Alexander vom Komitee gegen den Vogelmord. Er erfasst alle Taten dieser Art im gesamten Bundesgebiet. "Nachweisen lässt sich das bisher nicht, weil kein einziger Täter gefasst wurde."

Wegen des hohen Schutzstatus können seltene Greifvogelarten ganze Bauprojekte - und eben auch Windparks - verhindern. Das wäre einer der Beweggründe für die heimlichen Holzfäller, vermutet Alexander Heyd. "Dahinter stecken nicht etwa die Planungsfirmen oder Konzerne, denn die würden sich einen solchen Skandal gar nicht leisten können. Vielmehr vermuten wir kleine Landbesitzer, Verpächter oder Waldbauern hinter solchen Aktionen. Manchmal ist es eine Kurzschlusshandlung in der Auseinandersetzung zwischen Befürwortern und Gegnern."

Allerdings geht die Rechnung der Täter nicht auf. Denn nach Ansicht der Kreisverwaltung muss der einmal festgelegte Schutzstatus des Brutvorkommens und damit der Abstand zur Windanlage auch nach der Fällung beibehalten werden. Das Umweltministerium wurde dazu um eine Stellungnahme gebeten. In anderen Bundesländern gibt es klare Landesvorgaben oder eine gerichtlich bestätigte Verwaltungspraxis, so Kreisumweltdezernent Karsten Stornowski.

"Das wissen aber die Täter meist nicht", erklärt Alexander Heyd das Nachstellen von Greifvögeln. "Die denken sich, dass die Horste noch gar nicht entdeckt wurden."

Und es geht dabei nicht nur den Seeadlern an den Kragen. Bereits 2014/2015 wurden in einem Brutwald des Schreiadlers in der Gemeinde Uckerland sämtliche Großvogelhorste beseitigt.

Jahrelang hatte es in der Gemarkung Arendsee eine regelrechte Vogeltötung durch illegale Fallen und Giftköder gegeben. Der fielen mindestens 26 Seeadler sowie weitere Bussarde, Habichte und andere seltene Arten zum Opfer. Nach Ansicht des Komitees gab es hier aber keinen Windkraftzusammenhang.