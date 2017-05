Alte Bahntechnik bei Hase und Wolf

artikel-ansicht/dg/0/

Ortwig (MOZ) Das kleine Refugium, das sich Ingo Hoffmann in der Ortwiger Kruschke, zwischen Ortwig und Neubarnim gelegen, geschaffen hat, war am vergangenen Wochenende Anlaufpunkt so einiger Neugieriger. "77 Besucher sind zu den Tagen der offenen Tür gekommen", berichtet der Ortwiger, der sich hier seinen ganz eigenen Lebenstraum erfüllt.