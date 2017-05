Schüler lernen am Computer

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Der Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ) bekommt am 3. Juli Besuch von 20 polnischen Schülern, die ein Computerpraktikum in Deutschland machen sollen. Dafür sucht VFBQ- Geschäftsführerin Irmgard Roth noch Praktikumsbetriebe in der Region, von Eberswalde bis Strausberg.

Die Schüler werden zu Holz-, Umwelt-, Vermessungs- und Computertechnikern ausgebildet. Dafür brauchen sie entsprechende Computerkenntnisse. Um diese zu festigen, in der praktischen Arbeit kennenzulernen und auszuführen, absolvieren sie Praktika in deutschen Betrieben. Irmgard Roth konnte bereits das Büro 2002 in Bad Freienwalde als Praktikumsbetrieb gewinnen. Ob die Stadtverwaltung Praktikanten aufnehmen könne, müsse wegen des Datenschutzes noch geprüft werden. Schließlich dürfen die Schüler nicht einmal zufällig an geschützte Daten herankommen.

Die Praktikanten bleiben vier Wochen lang bis 28. Juli in Bad Freienwalde und werden im Gemeinnützigen Bildungs- und Begegnungszentrum (GBBZ) des VFBQ in der Wasserstraße untergebracht. Die 20 Schüler im Alter von 17 und 18 Jahren werden von zwei Betreuern sowie zwei jungen Projekt-Mitarbeitern begleitet. Nach der Ankunft am 3. Juli bekommen sie eine Einführung, richtig losgeht es am 4. Juli.

Irmgard Roth hat bereits häufiger Praktikanten aus jener polnischen Schule aufgenommen. "Die Zusammenarbeit ist sehr angenehm, wenngleich die Mentalität ein bisschen anders ist", versicherte sie.

Praktikumsbetriebe können sich beim VFBQ, Telefon 03344 331941, melden.