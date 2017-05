Herzen und Engel für Sperlingshausen

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf (MOZ) Das passiert ihm nicht noch einmal. Bei der ersten Gewerbemeile vor zwei Jahren hatte Dachdeckermeister Heiko Sackretz als Beitrag zur Publikumsunterhaltung kleine Engel und Herzen aus Schiefer mitgebracht und demonstrierte praktisch, wie sie entstehen. "Mit so großer Resonanz hatte ich gar nicht gerechnet. Ich war den ganzen Tag am Arbeiten und bin nicht einmal dazu gekommen, mich selbst auf der Gewerbemeile bei den Kollegen umzuschauen", sagt er. Für die diesjährige 2. Gewerbemeile, die am 17. Juni in der Zeit von 10 bis 16 Uhr im Gewerbegebiet Tasdorf stattfindet, will er besser vorbereitet sein. Seit Wochen sitzt er daher mit Schieferplatten auf seiner Terrasse und stellt die dekorativen Figuren her. Für einen der kleinen Engel oder ein Herz braucht er rund eine halbe Stunde, sagt er. Die Technik des Schieferbehauens hat er der Unternehmer in der Meisterschule gelernt. "Obwohl das Material hier nicht so üblich ist, findet es doch auch auf diese Weise viele Freunde", sagt der 49-Jährige. Die Schieferplatten habe er von der Hoppegartener Firma Bauking geschenkt bekommen. "Als die Kollegen hörten, dass wir die gesamten Einnahmen aus dem Verkauf während der Gewerbemeile für die DRK-Kita Sperlingshausen spenden, war das für sie gar keine Frage!" Die Kita-Kinder hatten sich mit ihrem Herzenswunsch nach einer Wasserspielanlage für den Garten an den Rüdersdorfer Gewerbeverein gewandt und bei den Mitgliedern und Vereinschef René Opitz Gehör gefunden, der die Bitte der Kinder an die Vereinsmitglieder herantrug.