20JahreSeniorenbeirat in Steinhöfel

"20 Jahre Seniorenbeirat Steinhöfel und Renate Kliems ist von Anfang an dessen Vorsitzende", verkündete Bürgermeisterin Renate Wels zu Beginn der Feierlichkeiten. Die Begrüßungsworte nahm sie ihrer Namensvetterin in diesem Jahr vorweg, denn Renate Kliems gehörte zu einem Dutzend aktiver und ehemaliger Seniorenbeirats-Mitglieder, die von der Bürgermeisterin mit Medaillen, Urkunden und Blumen geehrt wurden.

"Elisabeth Alter, damals Beauftragte für Senioren und Menschen mit Behinderung des Landkreises Oder-Spree, kam auf mich zu und fragte an, ob ich nicht einen Seniorenbeirat auf die Beine stellen wollte", erzählte Renate Kliems von den Anfängen. Gesagt getan, und so organisierte sich die 78-Jährige gemeinsam mit Arndt Senftleben, Christel Herzberg und Eva Quast im April 1997. "Vier Wochen später waren wir dann zu siebt und haben unsere erste Feier an genau diesem Ort durchgeführt."

Zur Tradition geworden sind nicht nur die Feste in Trebus, auch das dortige Programm folgte am Montagnachmittag einem festen Ablauf. So stürzten sich die Sechstklässler der Heinersdorfer Grundschule in die Kostüme und Charaktere des Kinderbuchklassikers "Zauberer von Oz" und begeisterten die Senioren mit ihren Schauspielkünsten. Auch die Neuendorfer Tanzgruppe und die Musiker der Format gGmbH Fürstenwalde trugen zur ausgelassenen Stimmung bei.

Renate Kliems freute sich über den Zuspruch ihrer Gäste; im Seniorenbeirat findet sie ihre Erfüllung: "Es macht Freude, wenn man anderen Freude macht."