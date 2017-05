Gemischter Chor Biesenthal sucht neuen Leiter

artikel-ansicht/dg/0/

Der Chor besteht seit 70 Jahren und wurde in dieser Zeit mehrfach ausgezeichnet. Heute sind 28 Sängerinnen und Sänger in dem Chor aktiv. In diesem Jahr beteiligen sie sich beispielsweise am Rahmenprogramm zur Internationalen Gartenausstellung in Berlin an zwei Umland-Projekten im Lenné-Park in Blumberg und in der Ostkriche Ahrensfelde. Die Chorgemeinschaft Blumberg veranstaltet für den 15. Juli unter dem Motto "Ein Park, der singt" ein Sängerfest mit zwölf Chören, einer davon ist der Gemischte Chor Biesenthal. Das Liedgut des Biesenthaler Chores besteht aus weltlichen und kirchlichen Liedern, aus Volksliedern und Schlagern. Der Chor singt vierstimmig.

Wer an der Leitung des Chores interessiert ist, wird gebeten, sich bei Ursula Bruch unter der Telefonnummer 03337 2237 oder per E-Mail unter ubruch@gmx.de zu melden. Weitere Informationen: www.gemischter-chor-biesenthal.de