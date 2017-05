artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1577502/

Ein echter Muntermacher: Mit Milch und Musik, so gelingt der Start in den Tag. Die Meierei Brodowin wirbt derzeit auf ihren Flaschen für das Choriner Klassikfestival

Ein echter Muntermacher: Mit Milch und Musik, so gelingt der Start in den Tag. Die Meierei Brodowin wirbt derzeit auf ihren Flaschen für das Choriner Klassikfestival © andreas gora

Die Verbindung von Naturkost und Hörgenuss kommt nicht von ungefähr. Sie liegt in Chorin, an der Spielstätte, selbst. Dort betreibt das Unternehmen das Klostercafé. Und: Brodowin zeichnet beim Musiksommer auch für die kulinarische Versorgung der Besucher verantwortlich. Erstmals werden 2017 Kaffee und Kuchen nicht nur auf der Wiese, sondern auch in der ehemaligen Klosterküche angeboten, so Musiksommer-Geschäftsführer Lars Döbler. Dank der zwei Standorte sollte sich das Geschäft hoffentlich etwas entspannen. Zu den Neuerungen der 54. Saison gehöre ferner, dass die Anlage bei Bedarf an den Konzerttagen bis 20 Uhr geöffnet ist. Zudem haben die Musikfans die Möglichkeit, die vor wenigen Wochen eröffnete Dauerausstellung (je nach Konzertbeginn davor oder danach) zu besichtigen.

Auf dem Spielplan der 54. Saison stehen 19 Veranstaltungen. Für den Auftakt sorgt am 24. Juni die Philharmonie Poznan - mit einer deutsch-polnisch-tschechischen Begegnung. Sie bringt Beethovens Sinfonie Nr. 9 sowie Stabat Mater von Karol Szymanowski zu Gehör. Zum Eröffnungskonzert haben sich Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch wie etwa 150 Fans des Poznaner Freundeskreises angesagt.

Mit dem Stand des Kartenvorverkaufs zeigt sich die Geschäftsstelle zufrieden. Vier Wochen vor dem Start seien mehr als 80 Prozent der erwarteten Erlöse erzielt. Etliche Konzerte seien unterm Dach nahezu ausverkauft. Beispielsweise das Programm "Wild, Wild West" (Filmmusik) des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt sowie die Gastspiele des Thomanerchores Leipzig und des Blechbläserensembles Ludwig Güttler.

Tickets: www.choriner-musiksommer.de