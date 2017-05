Wer reist, der rostet nicht

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1577503/

Spanien, Ostsee, Italien. Hauptsache Meer, Strand. Und Sicherheit. So scheinen es die drei beliebtesten Reiseziele der Deutschen zu sagen. Die Daten des Statistikportals statista.com decken sich mit den Zahlen von Mascheck. Als erstes kommen die westlich gelegenen Mittelmeerländer. "Spanien ist zurzeit überfüllt.", sagt sie. Dagegen seien türkische Hotels verwaist. "Die wunderschönen Hotelanlagen verfallen. Die Türkei fehlt uns." 70 Prozent weniger Buchungen. In Italien oder Kroatien platzen die Hotels fast aus allen Nähten.

Im Kommen seien Hochsee-Kreuzfahrten. Auf nördlichen Wassergebieten, dem Mittelmeer oder in der Karibik schipperten immer mehr Deutsche. Obacht! "Immer den Reisepass mitnehmen", sagt die Expertin. Viele vergessen, dass die Meere Hoheitsgewässer seien. Passpflicht. Solche Tipps gibt Mascheck im persönlichen Gespräch. Seit acht Jahren erlebe sie eine "Rückbesinnung" auf den direkten Kontakt im Reisebüro. Oder zu Hause. Kundenberatung vor Ort. "Direkt im Internet zu buchen, kann sogar teurer sein". Über Veranstalter erreicht sie günstige Konditionen für ihre Kunden. Besonders beim Inlands-Urlaub an die Ostsee oder nach Bayern. "Hinter den Internetbuchungsmaschinen stehen doch auch Menschen, die bezahlt werden müssen."

Unter ihren 3000 Stammkunden sind die meisten im besten Alter: "Ab Mitte 40 und aufwärts." Auch die jungen Urlauber kommen vermehrt in die Kastanienallee. "Jugendliche sehen die guten Erfahrungen ihrer Eltern", mutmaßt Mascheck. Familien finden seltener den Weg zu ihr. "Viele bauen ein Haus, müssen sparen." Sie pflegt ihre Kundenkontakte. "Beim ersten Treffen weiß ich über das halbe, beim zweiten Mal über das ganze Leben Bescheid", sagt sie lachend. Im Gegenzug gibt es Insider-Tipps. "Dank privater Reisen und Schulungen." Zum Beispiel: Wer sparen will, sollte rechtzeitig buchen. "Last-Minute-Angebote waren in den 1990-er Jahren für Berufstätige mit wenig Zeit gedacht." Heute heißt Last Minute selten billig. Diese Angebote sind für Leute, die keine Zeit hatten früh zu buchen und nicht auf den Euro gucken müssen.

Mascheck's alternativer Reise-Tipp: Salalah im arabischen Oman. Sechs Stunden Flugzeit. Und: "Schön, sicher und angenehm ist es dort." So wie in der Karibik. Apropos Kundenpflege: Ihre älteste Kundin ist 93 Jahre alt. Die "rüstige" Rentnerin fährt jährlich zweimal nach Tschechien oder ins Erzgebirge. Mit dem Bus. Wer reist, der rostet nicht.