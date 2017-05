Ein Besuchermagnet ohne Eintritt

artikel-ansicht/dg/0/

Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) wird heute die Werbebanner für den ersten Tag der Offenen Tür des Landtags am Alten Markt seit seiner Eröffnung aufstellen. Am 1. Juli sind die Bürger eingeladen, das Gebäude und seine Nutzer von Nahem kennen zu lernen.

Dabei stehen eigentlich jeden Wochentag die Türen für die Besucher offen und die machen regen Gebrauch davon. "Wir haben von allen Landtagen in Deutschland das Haus, das die größte Transparenz bietet", sagt Ulrike Rüppel, Referatsleiterin für Öffentlichkeitsarbeit. Die Besucher müssen sich nicht ausweisen, nicht anmelden, können das Haus betreten, die Ausstellungen betrachten und von der Dachterrasse einen Blick über Potsdam werfen. Ein offenes Haus war das Konzept, das von allen Fraktionen gefordert wurde, sagt Ulrike Rüppel. Im Jahr der Eröffnung war der Ansturm besonders hoch. 157 368 Besucher wurden gezählt, 20 000 allein am ersten Besucherwochenende.

Das offene Haus lief zunächst nicht ohne Konflikte an. Neugierige wurden schon mal in unverschlossenen Büros, beim Kaffeekochen in den Fraktionsteeküchen entdeckt und ein Tisch verschwand auf unerklärliche Weise. Inzwischen ist besser geregelt, was zugänglich ist und was nicht. Auch mit den Reiseveranstaltern, die ihre Busfahrten nach Potsdam mit dem Gratis-Stopp für Toilette oder schneller Kantinennutzung bereicherten, wurden Vereinbarungen getroffen, die den Parlamentsbetrieb nicht behindern.

Rund 25 000 Besucher nehmen pro Jahr an geführten Touren durch den Landtag teil. Zum Kontrast: Im alten Landtag waren es im letzten Jahr vor dem Umzug 5621. Unangemeldete Touristen gab es in der wenig einladenden ehemaligen Reichskriegsschule auf dem Brauhausberg so gut wie gar nicht.

Ein großer Teil der Führungen findet mit Schulklassen statt - drei- bis vierstündige Planspiele, in denen die Kinder oder Jugendlichen Fraktionen bilden, einzelne Themen diskutieren und abstimmen, kurz die Arbeit eines Parlamentes nachvollziehen. Dazu stehen 15 bis 20 sogenannte Teamer oder Teamerinnen zur Verfügung, die als freie Beschäftigte die Bildungsarbeit im Parlament leisten. Zuvor müssen sie jedoch eine entsprechende Qualifizierung durchlaufen. Zusätzlich hat der Landtag eine Referentin für Parlamentsdidaktik eingestellt. Jahrelang war der Potsdamer Landtag im Vergleich der Parlamente bei der Besucherbetreuung ganz hinten zu finden. Jetzt, so Ulrike Rüppel, ist man vorne weg und aus anderen Landtagen gibt es Anfragen, die Arbeit mit Schülern zu übernehmen.

Auch Gruppen von Erwachsenen können eine zwei bis dreistündige Führung kostenlos buchen. Von den Überresten des Weinkellers aus der Zeit des Großen Kurfürsten, einem Vortrag zur Parlamentsarbeit bis zum Gespräch mit Abgeordneten und einem Mittagessen in der Kantine im Dachgeschoss des Hohen Hauses, reicht das Spektrum.

Am Tag der Offenen Tür muss die Besucherzahl im Hause aus Sicherheitsgründen auf 2000 zur gleichen Zeit begrenzt werden. Die Fraktionen präsentieren sich deshalb auf dem Alten Markt und selbst die Kantine zieht vor das Fortunaportal. So sollen sich möglichst viele Gäste zügig durch die Gänge und Sitzungsräume bewegen, ohne dass Warteschlangen entstehen. Konkurrenz gibt es auch. Im Lustgarten, gegenüber des Landtagsschlosses, findet das große Fest der Potsdamer Stadtwerke statt.