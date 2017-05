artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Mann ist eine 57-jährige Frau am Montag in Berlin-Köpenick aus einem Fenster im ersten Stock gefallen. Dabei sei die Frau schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ihr 54 Jahre alter Ehemann habe sie zuvor zwei Tage in der Wohnung festgehalten und schwer misshandelt, gab die Frau an. Deshalb versuchte sie am Montagvormittag, sich aus dem Küchenfenster ihrer Wohnung abzuseilen. Ihre Behelfskonstruktion hielt nicht, und die Frau fiel auf den Bürgersteig. Eine Zeugin kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die mit Hämatomen übersäte Verletzte.