Mehr Platz für Einrichtungen

Der wirksame Flächennutzungsplan stammt aus dem Jahr 2005 und stellt in Grundzügen dar, welche städtebauliche Entwicklung in welchen Bereichen erfolgen sollen. Inzwischen sind einige Nutzungsdarstellungen jedoch überholt. Anderere wiederum sind nicht mehr dazu geeignet, geplante Infrastrukturmaßnahmen zur Verbesserung der einzelnen Gebiete mit Gemeinschaftseinrichtungen umzusetzen. Die Verwaltung sowie die Stadtverordneten entschlossen sich daher, Änderungen in drei Teilbereichen vorzunehmen: "Multifunktionsgebäude/Sportplatz Wegendorfer Straße", "Grundschule Am Rosenpark" sowie "Spielplatz Beiersdorfer Weg/Kastanienallee".

Bereits mit dem Aufstellungsbeschluss vom 11. Februar 2016 war das Planverfahren eingeleitet worden. Im Herbst hatte dann die Öffentlichkeit im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung die Möglichkeit, sich über Ziele und Auswirkungen der Planung zu informieren und sich zu äußern. Nach Angaben der Verwaltung gingen jedoch keine Stellungnahmen ein.

Darüber hinaus wurden auch 28 Behörden sowie sonstige Träger öffentlicher Belange einschließlich der Raumordnungsbehörde und der Nachbarkommunen frühzeitig an dem Verfahren beteiligt. Zu dem Vorentwurf wurden 21 Stellungnahmen abgegeben. So wies die Untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Barnim darauf hin, dass der Teilbereich 2 auf der ehemaligen WGT-Liegenschaft "O2 FRAN 112 Flugplatz Werneuchen" geplant ist. Diese Fläche werde daher im Altlastenkataster geführt.

Im Detail sehen die Änderungen wie folgt aus: Im Teilbereich 1 wird aus einer Fläche für die Landwirtschaft eine Gemeinschaftsbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung "Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen". Aus der vorhandenen Grünfläche an der Wegendorfer Straße wird statt einer "Parkanlage" ein "Sportplatz". Die Größe des Teilbereichs liegt bei rund 2,5 Hektar. Das geplante Multifunktionsgebäude soll unter anderem von Vereinen, Kindern und Jugendlichen sowie Senioren genutzt werden.

An der Grundschule Am Rosenpark ist bisher im FNP eine Waldfläche ausgewiesen. Das Planungsziel sieht nun die Darstellung einer Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung "Schule" und "Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen" vor (0,2 Hektar). Begründet wird die Änderung mit einem verstärkten Zuzug von Familien nach Werneuchen. Dies könnte zusätzliche Klassenräume in der Grundschule erforderlich machen. Der Bedarf könne aber nicht im bestehenden Gebäude gedeckt werden. Ein Erweiterungsbau sei daher irgendwann notwendig, hieß es. Alternativ könnte aber auf der Fläche auch eine Kita gebaut werden.

Im Teilbereich 3 (0,4 Hektar) soll dem Entwurf zufolge eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Spielplatz" dargestellt werden. Bisher ist die Liegenschaft an der Beiersdorfer Straße für die landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen.

Der Entwurf der Sammeländerung des Flächennutzungsplans liegt vom 6. Juni bis zum 7. Juli im Sachgebiet Bauverwaltung des Rathauses zu den Dienstzeiten aus.