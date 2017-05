Kaktus des Jahres 2017 als Mini-Exemplar

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Er gilt als Charakterpflanze der Sonora-Wüste: der Western-Kaktus. Lateinisch Carnegiea gigantea. Zuhause in den Vereinigten Staaten, vor allem in Arizona, sowie in Mexiko. Und wie der Name verrät: Die Pflanze kann groß (bis zu 20 Meter hoch) und alt (200 Jahre) werden. Carnegiea gigantea ist 2017 von der Deutschen Kakteen-Gesellschaft (DKG) zum Kaktus des Jahres gekürt worden.