Die Gefahr lauert hinter der Kurve

Neuzelle (MOZ) Seit knapp vier Jahrzehnten wohnt Reinhard Kowalle in Neuzelle. Doch seit einiger Zeit ist der 61-Jährige sehr beunruhigt. Grund ist die Verkehrssituation am oberen Ende der Waldstraße. "Hier wurde eine Verkehrsinsel aufgebaut, damit Fußgänger über die B 112 zum schwarzen Netto-Markt gelangen können. Doch leider ist die Sicht für Fahrzeuge aus Richtung Guben kommend sehr schlecht, was immer wieder zu brenzligen Situationen führt", berichtet Kowalle.

Er selbst habe schon mehrfach erlebt, wie ein Fahrzeug um die Ecke geschossen kam und er nach zwei Schritten zurück auf den Gehweg flüchten musste. "Die Autos kommen aus der Kurve, zusätzlich verdecken eine große Eiche und Sträucher die Sicht, so dass der Abstand beim ersten Sichtkontakt nur etwa 30 Meter beträgt. Bei einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern, was hier viele fahren, da ja 50 erlaubt sind, benötigt ein Fahrer 18 Meter Reaktionsweg und 36 Meter Bremsweg. Somit würde ein Fahrzeug aus der Kurve nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommen", mahnt der Neuzeller.

Hinzu kommt, dass auf der Bundesstraße viele ortsunkundige Fahrer unterwegs sind. "Die wissen doch gar nicht, was sie hinter dieser schlecht einsehbaren Kurve erwartet. Ich habe schon mehrfach erschrockene Gesichter am Steuer gesehen. Die Fahrer wundern sich sicher, wer so blöd ist und an dieser gefährlichen Stelle über die Straße geht. Mir ist es wirklich ein Rätsel, wie das von den Behörden seinerzeit genehmigt werden konnte", sagt Kowalle.

Ihm geht es aber nicht darum, irgendjemanden anzuschwärzen, vielmehr will er auf das Problem und die Gefahr aufmerksam machen. "Bisher ist Gott sei Dank alles glimpflich ausgegangen, aber es muss doch nicht erst ein Unglück passieren, bevor sich etwas ändert. Meine Enkelkinder lassen wir auf jeden Fall nicht mehr alleine zum Supermarkt gehen", sagt Reinhard Kowalle. Er schlägt vor, entweder die Verkehrsinsel wieder abzuschaffen oder auf der vielbefahrenen Straße eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h einzurichten.

Neuzelles Bauamtsleiter Thomas Tavernier versicherte, sich bei einem Vor-Ort-Termin mit der Straßenverkehrsbehörde ein Bild von der Situation zu machen.