Steine erzählen Dorfgeschichte

Der seit vielen Jahren bei den Podelziger Geschichtsfreunden aktive Historiker aus Leidenschaft Jürgen Kurtz begann seine Führung an der Nordseite des Sakralbaus. Dort verwies er auf einen zugemauerten alten Eingang der Kirche und erklärte an Hand unterschiedlicher Mauerschichten und verwendeter Steine die Geschichte der 1430 erstmals erwähnten Kirche.

Auf ein mittelalterliches Fundament mit großen Feldsteinen folgen Ziegel im Klosterformat aus zwei verschiedenen Zeitaltern. Oberhalb dieser beginnt ein im Zuge des Turm-Wiederaufbaus im Jahr 2003 entstandener Bereich mit modernem Mauerwerk. Die Kirche entstand wahrscheinlich im 12. Jahrhundert als einfache Hallenkirche. Erst im 14. oder 15. Jahrhundert setzten die damaligen Bewohner Podelzigs in den westlichen Teil ihres Kirchenschiffes einen Turm. Alte zugemauerte Eingänge - neben dem in der Nordmauer existiert ein weiterer in der Südmauer - zeigen, dass früher der Boden der Kirche weit unter dem heutigen Begehungsniveau lag. Der gegenwärtige Zugang zum Kirchturm durch ein neogotisches Portal liegt auf der Westseite aus dem 19. Jahrhundert. Das Bauwerk wurde im Dreißigjährigen Krieg und durch einen Blitzeinschlag 1690 schwer beschädigt.

Im Kirchturm selbst können Besucher einen Riss entdecken, der von einem Sprengungsversuch von SS-Leuten im Frühjahr 1945 kündet. Dadurch wurde die Kirche schließlich erneut komplett zerstört. Neben zwei historischen Holztüren zeigte Jürgen Kurtz im Turm selbst eine Replik von einem auf dem Gelände entdeckten Kopfnischengrab. Diese Grabstättenart entstand, wie er erklärte, zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert und wurde bisher in Brandenburg nur zweimal entdeckt. Stolz berichtete er, dass es den Geschichtsfreunden im Jahr 2014 gelang, die Gebeine des Adligen Konrad von Burgsdorff (1595 bis 1652), der ein Urahn der 500 Jahre lang geschichtsbestimmenden Familie des Ortes ist, nach Podelzig zu holen. Archäologen fanden die Gebeine in einem 2009 beim Berliner Humboldt-Forum entdeckten Zinn-Sarkophag. Die Familie Burgsdorff finanzierte ihre Umbettung. Neben seinem Grab steht heute eine imposante Büste des Adligen. Im ehemaligen Kirchenschiff, einem von Mauern umgebenen Hof, erinnerte Jürgen Kurtz an die einstige Architektur der Kirche. So besaß der Bau zum Beispiel zwei Emporen und gesonderte Zugänge für den Domänenpächter und den Rittergutsbesitzer. Zwei Grabsteine auf der Ostseite der Kirchruine sind Ursula von Wulfen und Margarethe von Golitz gewidmet. Zu einem besonderen Höhepunkt der Führung gestaltete sich die Besichtigung einer 2003 auf den Turm aufgesetzten Aussichtsplattform. Im Kirchturm läuteten einst vier Glocken die alle verloren gingen. Mit der Turmsanierung erhielt die Podelziger Kirche auch eine neue Glockenanlage mit zwei Glocken aus Lauchhammer. Jürgen Kurtz freute sich, seinen Führungsgästen um 18 Uhr deren beeindruckenden Klang vorführen zu können.