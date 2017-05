Violinenklänge zugunsten der Kirche

artikel-ansicht/dg/0/

Altmädewitz (MOZ) Während der eine sich noch genüsslich den frischen, von Marion Farchim und Kerstin Welk gebackenen Kuchen auf den Bänken unter den Schatten spendenden Bäumen vor der Kirche schmecken ließ und dem Glockenklang des Gotteshauses lauschte, sicherten sich andere einen Platz im Gestühl. Denn ein in zweierlei Hinsicht besonderes Konzert stand am Sonnabendnachmittag auf dem Programm. Der Verein Kirche und Dorf Altmädewitz mit seiner Vorsitzenden Luise Bernau hatte einerseits zum Benefizkonzert zugunsten der 180 Jahre alten Kirche am Dorfanger eingeladen. Und mit Götz Bernau und Thomas Müller waren andererseits zwei Virtuosen gekommen, die die kleine Kirche wohl in dieser Kombination so noch nicht gesehen und gehört hatte.