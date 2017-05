Tonnenweise Dachpappe im Prötzeler Forst abgeladen

artikel-ansicht/dg/0/

Prötzel (MOZ) Revierförster Johannes Wenske ist einigermaßen fassungslos, als er vor dem großen Abfallhaufen direkt neben der Bundesstraße 168 zwischen Prötzel und dem Siedlungsteil Stadtstelle steht: "Das sind mehrere Tonnen Dachpappe, Asbest, Welleternit und was nicht noch alles!" An der Stelle ist die abschüssige Einmündung eines Forstweges von einem großen Lkw genutzt worden, um zurückzustoßen und offensichtlich mit einer kippbaren Lademulde ein knappes Dutzend Bigbags mit Sondermüll abzuladen. Die Reifenspuren sind zu sehen, aber nicht so detailliert, um sie kriminaltechnisch verwerten zu können.

artikel-ansicht/dg/0/1/1577516/

Laut Wenske dürfte die Tatzeit Freitag sein, vermutlich abends. Denn dass jemand so unverfroren ist, so eine Ladung am hellen Tage abzukippen, kann sich der Revierförster nicht so recht vorstellen. Ein Kollege sei am Sonnabendabend die Straße entlanggefahren und habe nur im Augenwinkel einen hellen Haufen liegen sehen.

Die weißen flexiblen Behälter aus reißfestem Kunststoffgewirk tragen eine Tonne. In ihnen wurden, so ein Begleitzettel, ursprünglich Haferkerne transportiert. Nun sind sie randvoll mit schwerer Dachpappe und einigen anderen umweltgefährdenden Materialien wie Asbest, Baustyropor und Welleternit gefüllt. "Ich schätze, das sind mehrere Tonnen und etwa 20 Kubikmeter", überschlägt Revierförster Johannes Wenske.

Dem Revierförster gehen solche Umweltschweinereien sichtlich nahe, ist es doch nicht der erste Vorfall dieser Art. Er habe die Jäger seines Reviers bereits dafür sensibilisiert, Augen und Ohren offen zu halten, um solche Frevler auf frischer Tat zu ertappen und zumindest ihre Autokennzeichen zu notieren. Wenske wird nun Meldung an seinen Funktionsingenieur machen, der den Skandal an die Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde im Umweltamt der Kreisverwaltung meldet. Wenn für den illegal abgelagerten Müll kein Verursacher namhaft gemacht werden kann, landet der Vorgang in aller Regel auf dem Schreibtisch von Dennis Rumlow, der im Eigenbetrieb Abfallentsorgung Märkisch-Oderland (EMO) für die Koordinierung der Entsorgung der illegalen Abfälle zuständig ist. "Wir sind dann als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger in der Pflicht", erläutert er. Konkret beauftragt der EMO dann seinen Auftragnehmer ALBA Wriezen, der den Müll vorschriftsmäßig entsorgt. "Bei der Menge wird das richtig teuer", steht für Johannes Wenske fest. Und was er vermutet, bestätigt Dennis Rumlow: "Die fachgerechte Entsorgung des illegal abgelagerten Sondermülls fließt in die Personengrundgebühr ein, sprich, die wird im nächsten Jahr von allen Gebührenzahlern mit bezahlt."

Hinweise von Zeugen nimmt die Lokalredaktion gern unter Tel. 03341 331453 entgegen.