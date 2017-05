artikel-ansicht/dg/0/

London (dpa) Nach Angela Merkels Aufruf zu einer engeren Zusammenarbeit in Europa hat die britische Innenministerin Amber Rudd der Kanzlerin trotz des geplanten Brexits ihre volle Unterstützung zugesagt. Großbritannien werde Deutschland und Europa weiter als starker Partner in Verteidungs- und Sicherheitsfragen zur Seite stehen, sagte Rudd dem Sender BBC am Montag. "Wir können Frau Merkel versichern, dass wir eine tiefgehende und besondere Partnerschaft anstreben, um die Sicherheit in ganz Europa weiterhin aufrechterhalten zu können", so die britische Innenministerin. Es gelte, "uns alle gegen Terroristen aus dem Ausland zu schützen" sowie gegen Gefahren im eigenen Land.