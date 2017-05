Bienenalarm im Aquarium

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Tausende Bienen surrten am Wochenende im Freigelände des Freizeitbades "Aquarium". Ein 3,2 Kilogramm schwerer Schwarm hatte sich in einem Baum festgesetzt. Ein zu Hilfe gerufener Imker sammelte die Bienen ein.Tags drauf hing wieder eine Bienentraube im Baum.

Tausende Badbesucher: Ein Schwarm von Honigbienen hatte sich am Wochenende in einem jungen Baum auf dem Außengelände des Freizeitbades "Aquarium" in Schwedt niedergelassen. Das Badpersonal rief die Feuerwehr zu Hilfe.

Das große Brummen war zuerst Mario Wendt vom Badpersonal aufgefallen. "Bei einem Kontrollgang im Außenbereich fielen mir die vielen Bienen auf. Sie flogen wie aufgescheucht herum. Später entdeckte ich zufällig in einem Busch diese große Traube von Bienen. Um eine Gefährdung unserer Badegäste zu vermeiden, rief ich die Feuerwehr", berichtet Mario Wendt.

In einem jungen Baum in der Nähe des Außenschwimmbeckens klebte die langgezogene Traube Bienen um einen Ast herum. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten den Bereich und verständigten einen Imker. Hobbyimker Mike Hagenstein aus Schwedt, der in seinem Imkerkurs auch den Umgang mit Bienenschwärmen und das Einfangen gelernt hatte, besprühte die Bienen mit Wassernebel, was den Schwarm beruhigt und die Bienen träge macht, und fegte die Traube anschließend in einen Transportbehälter.

Der Schwarm wog 3,2 Kilogramm. "Es ist ganz normal, dass sich ein Bienenvolk mit zwei Königinnen teilt und eine Hälfte der Bienen einen neuen Platz sucht. Das sieht spektakulär aus, wenn tausende Bienen in einer Wolke über einem fliegen, ist aber in der Regel ungefährlich. Meist werden Bäume oder Büsche für einen Zwischenstopp genutzt.Wenn dann Suchbienen einen geeigneten neuen Ort für das Bienenvolk gefunden haben, schwirren sie dorthin ab", erklärt Berufsimker Jan Vogel.

Doch die Gefahr im Bad war mit dem Abtransport des Schwarms nicht vorbei. Schon am Abend entdeckte das Badpersonal erneut eine Bienentraube an der gleichen Stelle am Baum.

Am Montag sammelte Mike Hagenstein dann auch diesen Rest der Bienen ein. Er konnte sich auch nicht erklären, warum die Bienen an der Stelle blieben, obwohl die Königin mit dem ersten Abtransport bereits weg war. Daheim wird er beide Bienenschwärme wieder zusammenführen.

Imker Jan Vogel hatte während der Rettungsaktion für die Bienen am Sonnabend gerade wieder einen neuen Kurs mit angehenden Imkern zum Verhalten beim Schwärmen. Deshalb schickte er seinen befreundeten Imkerkollegen zum Bad. "Das Personal hat auf jeden Fall richtig reagiert, nicht nur zum Schutz der Badegäste", erklärt Jan Vogel. "Die Bienen würden in freier Wildbahn leider sterben, weil sie ohne Hilfe des Menschen solche Seuchen wie den Varoa-Milbenbefall nicht mehr überleben. Wenn irgendwo Bienenschwärme auftreten, ist es deshalb auf jedenFall ratsam, einen Imker zu Hilfe zu rufen. Der kann die Bienen mit seiner Ausbildung und Schutzkleidung nicht nur behutsam und professionell einsammeln, sondern ihnen vor allem das Leben rettet", erklärt Jan Vogel. Eine Liste von 17 Imkern im Bereich Schwedt und ihren Kontaktadressen findet man im Internet unter www.imkerverein-um.de.

Der Bienenalarm im Aquarium verlief alles in allem ohne Schaden. Kein Badegast oder Mitarbeiter wurde gestochen. Die Bienen haben jetzt ein paar Tage bei Mike Hagenstein Quarantäne und werden gegen die Varoa-Milbe behandelt.