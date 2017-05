Verliebt von Sommer zu Sommer

artikel-ansicht/dg/0/

Mit der Shopper zum Standesamt, mit dem Boot ins Glück: Heidemarie und Wolfgang Stull genießen ihr Rentnerdasein. Am Montag lagen sie in Grünheide vor Anker. © MOZ/Manja Wilde

"Das ist unser Leben", sagt Wolfgang Stull. Braungebrannt sitzt er auf seinem acht Meter langen Motorboot "Seestern". Nur mit einer Badehose bekleidet, blinzelt der 75-Jährige in die Morgensonne. Ganz ruhig liegt sein mobiles Sommer-Zuhause auf dem spiegelglatten Werlsee in Grünheide. "Sechs bis acht Wochen werden wir jetzt unterwegs sein", freut sich der drahtige Mann. Zur Elbe und zur Oder solle es gehen - auch, weil seine Frau es dort so toll findet.

Heidemarie Stull kommt aus Göttingen. Ganz allein reiste sie vor einigen Jahren in die neuen Bundesländer. "In Kühlungsborn habe ich ihn abgeschossen", sagt die heute 63-Jährige und grinst Wolfgang Stull zufrieden an. "Wenn du den jetzt nicht ansprichst, verpasst du das Glück deines Lebens", habe sie damals gedacht, als er an ihr vorüberlief. Die beiden kehrten in ein Brauhaus ein, quasselten bis in die "Sperrstunde" - und 2010 fuhr Wolfgang Stull seine Liebste mit einem Shopper-Motorrad zum Standesamt nach Grünheide.

Seither schippert das Paar gemeinsam durch den Sommer. "Ich musste früher auf dem Bau viele Überstunden machen", sagt Wolfgang Stull. Jetzt hat er Zeit, genießt die Sonnenseite des Lebens. Das Wasser gehört dazu.

"Mein erstes Boot habe ich mit 14 bekommen", denkt der Rentner zurück. Die Familie sei damals aus Berlin nach Woltersdorf gezogen. "Unsere Bekannten, Lehmanns, hatten eine Bootswerft", erinnert sich Stull, wie er zu dem gebrauchten Wasserfahrzeug kam. Später war er mit einem gebrauchten Faltboot und seiner Freundin unterwegs. "Irgendwann waren wir zu dritt", fügt er an. Das Baby fuhr mit im Boot, hing in den Nächten im Zelt in einem kleinen Bettchen unter dem Zeltdach.

Das alles ist lange her. Heute fährt Wolfgang Stull seine "Seestern". Darin können Heidemarie und er locker schlafen. "Wir haben einen Kleiderschrank, eine Kommode, Toilette, Waschbecken und eine Gasheizung", zählt der Rentner stolz auf.

Den Winter hat das Boot in einem Bootshaus am Dämeritzsee in Erkner verbracht. Am Sonnabend stach es wieder in See. "Am Sonntag ging es hier zu wie auf einer Autobahn", sagt Wolfgang Stull und deutet mit dem Kopf auf den jetzt völlig ruhigen Werlsee. Er fahre am Wochenende nicht, sagt der Rentner. "Da lassen wir den Werktätigen den Vorrang", erklärt er. Ein festes Ziel und einen Zeitplan hätten er und seine Frau ohnehin nicht. "Wenn es uns irgendwo gefällt, bleiben wir eben länger."