Das Spektakel rückt näher

Bereits bei der Eröffnung am Freitag, 9. Juni, um 16.30 Uhr am historischen Steintor wird es ein kleines Schauspiel geben, das sich um die Reformation, die Hussiten und das Bernauer Bier drehten wird, verrät Franziska Radom vom städtischen Kulturamt. Aber auch darüber hinaus wird sich das Reformationsthema wie ein roter Faden durch die drei Festtage ziehen. Dazu gehört insbesondere das große Reformationsbild im Umzug, das die Marienkirchengemeinde samt Bläserchor und Evangelischer Grundschule mit insgesamt rund 65 Teilnehmern gestalten wird.

Alles in allem werden im historischen Festumzug durch die Innenstadt (Sonnabend ab 11 Uhr) einschließlich der Musikgruppen 64 Bilder zu sehen sein. Rund 1500 Teilnehmer - fast ausschließlich Bernauer Privatpersonen, Vereine und Institutionen - stellen die Stadtgeschichte seit dem 12. Jahrhundert bis heute dar.

Vier neue Bilder sind diesmal mit dabei: Der Heimatverein widmet sich dem Rathausneubau, allerdings nicht dem aktuell geplanten, sondern dem von 1801/1805. Mit Spannung wird auch das "Bild 1920" erwartet. Dahinter verbirgt sich Zickenschulze. Rudolf Windfuhr, der bisherige Zickenschulze, ist in Ruhestand gegangen. Sein Amt übernimmt die Bernauer Familie von Diana und Thomas Ebert. Da in dem berühmten Bernauer Lied Zickenschulzes Hochzeit besungen wird, will die Familie die gesamte Hochzeitsgesellschaft darstellen. Gesucht wird noch eine leibhaftige Ziege beziehungsweise Ziegenbock. Wer helfen kann, wird gebeten, sich an dass Kulturamt zu wenden (Telefon 03338 365288).

Neu im Umzug ist auch der "Turmbau zu Birkholz" vom Föderverein Dorfkirche Birkholz und die Eröffnung der "Kindergärtnerei" mit Kindern der Kita.

Der Mittelalterteil im Stadtpark wird in diesem Jahr etwas größer ausfallen als vor Jahresfrist. Dort finden schwerterklirrende Ritterturniere, die beiden Festspiele von Trivium (Kinderfestspiel, Freitag 19 Uhr; "Das Wirtshaus zum Einstein", Sonnabend, 21 Uhr) sowie die "Schlacht vor Bernau" mit 300 Akteuren der Briganten und tschechischen Ritter (Sonntag, 17 Uhr) samt Feuershows zum Abschluss (Freitag und Sonnabend) statt. Außerdem wird dort an vielen Ständen und in Zelten- und Hütten das mittelalterliche Leben zelebriert.

Einen neuen Standort erhält der Töpfermarkt auf dem Kirchplatz. Mehr als 20 Händler bieten Kunsthandwerk und Handwerksvorführungen. Auf dem Marktplatz wartet eine neue Attraktion: Nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene sind die dort aufgebauten überdimensionalen Holzspielzeuge gedacht. Etwa 70 weitere Stände werden in der Mühlen-, Bürgermeister- und Grünstraße aufgebaut, so dass die ganze Innenstadt in das Fest einbezogen wird. Im Volksfestteil des Stadtparks wiederum locken Riesenschaukel, Autoscooter, ein Familienriesenrad, ein Polyp und vieles mehr.

Die Stadtverwaltung weist bereits jetzt darauf hin, dass der Einlass zum Mittelaltermarkt eventuell länger dauert als in den Vorjahren. Rucksäcke, Taschen und andere Behältnisse werden aufgrund der aktuellen Vorfälle genauer kontrolliert, erläutert Bernaus Kulturdezernent Eckhard Illge. Dies sei zwar zu bedauern, die Stadt bitte die Besucher jedoch um Verständnis dafür. Das bestehende Sicherheitskonzept sei auch in Abstimmung mit Polizei, Straßenverkehrsbehörde und Ordnungsamt überarbeitet worden.

Eintrittspreise: Mittelaltermarkt am Freitag zwei Euro (ermäßigt ein Euro) sowie Sonnabend und Sonntag jeweils sechs Euro (drei Euro); Familienkarte (nur Sonnabend und Sonntag), jeweils 15 Euro; Sonntags-Festspiel fünf Euro. Töpfermarkt, Marktplatz, Volksfest Eintritt frei.