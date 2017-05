Nieder Neuendorf: Mit mehr Tempo im Netz

artikel-ansicht/dg/0/

Was vor fünf Jahren noch topaktuell war, reicht vielen heute nicht mehr aus. In etwa der Hälfte aller rund 4 500 Haushalte in Nieder Neuendorf wird noch mit sechs Megabit pro Sekunde gesurft. Wer nebenbei telefoniert und Videos oder Musik herunterlädt, stellt seine Internetleitung auf die Belastungsprobe.

Um die Versorgung zu verbessern, steckt die Telekom seit Anfang April mitten in den Bauarbeiten. In Nieder Neuendorf entstehen gerade sechs neue sogenannte Multifunktionskästen, die die alten Verteiler mit Opal-Technik nach und nach ersetzen sollen. Wenn die Bauarbeiten im Juli abgeschlossen sind, können Nutzer mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde surfen. Ursprünglich war die Neuerung erst für November geplant.

Diejenigen, denen ihr jetziger Anschluss völlig ausreicht, brauchen aber nicht zu befürchten, dass sie wechseln müssen oder dass ihre Verträge gar automatisch umgestellt werden. Mike Lück betreibt den Hennigsdorfer Telekom-Shop in der Havelpassage und steht für Fragen zur Verfügung. "Wer sich informieren möchte, ob er vom Netzausbau profitieren darf, kann mich kontaktieren. Ich habe einen Plan mit allen Straßen und Hausnummern und kann den Bewohnern sagen, welche Veränderungen wo geplant sind", erklärt Lück. Außerdem können sich Interessenten für einen schnelleren Internetanschluss ab sofort bei ihm in eine Liste eintragen. "Sowie der erste der sechs Schaltkästen am Netz ist, kann es losgehen.

Vom Netzausbau profitieren nicht nur Telekomkunden. Auch andere Netzanbieter können die neue Technik nutzen. Henry Lange, Regiomanager der Telekom im Kreis Oberhavel, empfiehlt, sich auf Vergleichsportalen im Internet schlau zu machen, welche Bandbreite über welche Anbieter zu welchen Preisen angeboten werden. Für Telekom-Kunden liegt der Preisunterschied von 6 zu 100 Megabit pro Sekunde bei 10 Euro im Monat.

Neben der Aufstellung der neuen Multifunktionskästen werden zur Zeit auch Glasfaserkabel verlegt. Dabei gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten: Entweder reicht das Glasfaserkabel bis in die Wohnung. Dann spricht man von FTTH (engl.: Fiber to the home, zu dt: Glasfaser bis nach Hause). "Mit der nachträglichen Verlegung sind aber nicht alle Hauseigentümer oder Vermieter einverstanden", erklärt Telekom-Techniker Jörg Beßner. Denn Baumaßnahmen am und im Haus sind immer mit Unannehmlichkeiten für die Bewohner verbunden. Die zweite Möglichkeit ist die Verlegung der Glasfaser bis zum Verteilerkasten und die Beibehaltung der alten Kupferkabel bis zum Haus. Dann ist die Rede von VDSL. In Nieder Neuendorf werden beide Varianten in Anspruch genommen. "Wir sprechen deshalb von Mischbebauung", erklärt Beßner. Während FTTH sogar das Surfen mit 200 Megabit pro Sekunde ermöglicht, sind bei VDSL 100 Megabit pro Sekunde machbar.

Bürgermeister Andreas Schulz (SPD) spricht hennigsdorfweit von einer guten Internetversorgung. Es gebe allerdings noch etwa 600 Haushalte mit einer Bandbreite von weniger als 30 Megabit. Diese seien aber keine weißen Flecken, sondern Gebiete, in denen die Anschlüsse nicht mehr zeitgemäß sind. Er hofft, dass letzte Lücken in den kommenden Jahren geschlossen werden können. "Ein schneller Internetanschluss gehört heute zu den wichtigsten Forderungen der Bürger an uns als Politiker."