Weil bereits zuvor, vor dem letzten Heimspiel gegen die Spielegemeinschaft Sachsendorf/?Dolgelin (4:3), der Staffelsieg feststand, erhielt die Mannschaft schon da ihre Medaillen. Staffelleiter Reinhard Klopsteg hatte sich dazu entschieden, weil die Übergabe somit vor eigener Zuschauerkulisse stattfinden konnte. Am letzten Spieltag der Saison (10. Juni) haben die Lok-Fußballer spielfrei.

Wohin die Reise nach der Saison geht, zeigen die mit einer Lok bedruckten Sieger-Trikots: Nächster Halt Kreisliga, heißt es dort. "Diese Mannschaft ist die erste, die den Aufstieg geschafft hat, seit ich 1996 zum Verein gekommen ist", ist Rolf Offermann, lange Jahre stellvertretender und jetzt Vereinsvorsitzender, stolz. Er ist überzeugt: "Dass wir solch eine Mannschaft aufstellen konnten und sich unsere Mitgliederzahl innerhalb von zwei Jahren auf über 80 verdoppelt hat, hat viel mit der Attraktivität des Rasenplatzes zu tun. Das war eine kostenintensive Investition, aber richtig." Da ist aber auch sein Vorgänger Eberhard Bernd, der sich immer stark für die Männer-Mannschaft eingesetzt hat. Und so skandierten die Fußballer vor der Medaillenübergabe mehrfach dankende "Eberhard-Eberhard-Rufe."

Lokomotive Frankfurt war noch etwas holperig in die Saison eingestiegen und kam ab Oktober mit dem neuen Trainer Alexander Mikulin immer besser in Fahrt. In die Winterpause ging die Elf als Tabellenzweiter und ließ sich in der Rückrunde nicht vom ersten oder zweiten Platz verdrängen. Seit mehreren Wochen steht der Aufstieg in die Kreisliga fest. Als Tabellenführer (60 Punkte) hat die Mannschaft bei 20 Siegen und zwei Niederlagen elf Punkte Vorsprung auf den Coschener SV (ein Spiel weniger). Für die Ausgeglichenheit in der Mannschaft spricht, dass sich sieben Aktive in die Torschützenliste mit mehr als fünf Toren eintrugen. Mikulin nannte als Grundlage des Erfolges: "Zum einen die Qualität der Neuzugänge. Zum anderen ist es die Homogenität der Truppe."

Lokomotive: Tor: Dennis Gesche (Alter 26/Einsätze 17) - Mittelfeld: Hannes Milster (27/18/Tore 13), Mohamed Abdikarim Ahmed (22/17/6), Christoph Guhl (26/13/3), Marcel Schneider (31/12/3), Enrico Mattausch (32/12/2), Bodo Schindler (24/11/7), Sebastian Guhl (23/9/8), Robert Finke (35/9/2), Tobias Neujahr (32/7/1), Karsten Milke (48/7/0), Stefan Huwe (30/5/0), Marcel Bonack 38/3/0) - Abwehr: Andreas Rußmann (34/15/3), Falk Berthold (32/16/0), Max Knospe (20/12/1), Oliver Jahn (39/12/1), Michael Mader (32/10/0), Gordon Kuhrt (32/9/0)- Sturm: Roccy Minack (27/9/8), Beny Siebert (37/13/11), Lars Dasse (32/8/5), Göran Stenzel (22/6/1), Dennis Möller (27/5/3), Rainer Pehlemann (38/4/0)