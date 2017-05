Betriebsrente für Geringverdiener

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Auch Geringverdiener und Arbeitnehmer in kleinen Betrieben sollen von einer Betriebsrente profitieren. Das ist das Ziel des sogenannten Betriebsrentenstärkungsgesetzes. Einzelheiten wurden am Montag vorgestellt. Wie viel es tatsächlich bringen wird, bleibt aber unklar.

Dass bisher etwa schief läuft, machte die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, anhand von Zahlen klar: Drei Viertel der Bezieher von mittleren und höheren Einkommen profitieren von einer Betriebsrente - aber nur jeder dritte Geringverdiener. Zudem spiele die Größe des Unternehmens eine Rolle: Bei Firmen mit über 1000 Mitarbeitern seien 83 Prozent dabei, bei 50 bis 250 Mitarbeitern nur 44 Prozent. Und schließlich seien es häufig nur die tarifgebundenen Betriebe, die die zusätzliche Absicherung für das Alter anböten.

Damit wäre das Gesetz wie gemacht für Brandenburg: Schließlich sind hier im Bundesvergleich die Bruttomonatsverdienste vergleichsweise niedrig - laut Amt für Statistik 2016 nur 2394 Euro bei Frauen und 2925 Euro bei Männern - und die Tarifbindung ist eher schwach ausgeprägt. Laut Arbeitsministerium waren 2015 24 Prozent der Betriebe in Brandenburg tarifgebunden und 51 Prozent der Beschäftigten wurden tariflich entlohnt. Im Westen dagegen sind 34 Prozent der Betriebe und 60 Prozent der Arbeitnehmer tarifgebunden. Und: Fast 96 Prozent der märkischen Unternehmen haben weniger als 50 Mitarbeiter. Ob die mit dem Gesetz, das am Donnerstag beschlossen werden soll, zu glühenden Anhängern von Betriebsrenten werden, muss sich zeigen.

Der Staat jedenfalls lockt mit Förderung: Wenn Arbeitnehmer bis zu 2200 Euro pro Monat verdienen, der Arbeitgeber die Betriebsrente anbietet und er dafür 240 bis 480 Euro im Kalenderjahr aufwendet, bekommt er vom Staat 30 Prozent, also bis zu 144 Euro, zurück. 14,4 Millionen Arbeitnehmer, rechnet Katja Mast vor, könnten von dieser Geringverdienerförderung profitieren - dem Gesetzentwurf des Arbeitsministeriums nach wären es 13 Millionen gewesen, weil hier die Grenze bei 2000 Euro Verdienst gezogen worden war. Die Abgeordneten von SPD und Union haben da nachgelegt.

Sonst aber hat die Politik den Tarifpartnern viel Platz gelassen: Arbeitgeber und Gewerkschaften sollen aushandeln, wie sie Geld in Pensionskassen, Pensionsfonds oder Versicherungen stecken. Dabei sollen Modelle herauskommen, die so gut sind, dass sich Betriebe freiwillig anschließen wollen, die nicht tarifgebunden sind, wie Stephan Stracke, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der CSU-Landesgruppe, sagt. Das Sozialpartnermodell "müsse nun seine Strahlkraft entfalten". Was nicht so klingt, als ob der CSU-Politiker davon hundertprozentig überzeugt ist.

DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach bedauert, "dass eine Gelegenheit verpasst wurde, Allgemeinverbindlicherklärungen für Tarifverträge der betrieblichen Altersversorgung zu erleichtern". Damit hätte eine Vereinbarung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften für alle Unternehmen des Wirtschaftszweiges, auch die ohne Tarifbindung, verbindlich werden können. "Dieser Schritt hätte noch deutlich mehr Beschäftigten die Chance gegeben, auch betrieblich fürs Alter vorsorgen zu können." Im Grundsatz aber begrüße man die Einigung.

Ein Zugeständnis an die Arbeitgeber wird mit der Niedrigstzinsphase erklärt: Anders als bisher haften die Unternehmen nicht mehr für eine bestimmte Verzinsung und damit nicht für die genaue Höhe der Betriebsrente. Im Gegenzug werden die Arbeitgeber verpflichtet, bei Entgeltumwandlung die gesparten Sozialversicherungsbeiträge pauschal - in einer Höhe von 15 Prozent - an die Beschäftigten oder Anlageanbieter weiterzureichen.

Noch ein Plus soll es geben: Wer heute als Arbeitnehmer einzahlt, im Alter aber trotzdem auf Sozialhilfe angewiesen ist, darf einen Teil der Betriebsrente behalten - bis zu gut 200 Euro monatlich bekommt er zusätzlich zur Grundsicherung ausgezahlt.

Wie viele Arbeitnehmer konkret profitieren sollen, darauf wollen sich die Koalitionäre nicht festlegen lassen. Einen Bereich, der unbedingt Verbesserungen nötig habe, nennt aber der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Karl Schiewerling: die Dienstleistungsbranche. Dort warteten Millionen auf eine zusätzliche finanzielle Absicherung im Alter.