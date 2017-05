Auto fuhr auf Kehrmaschine

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Auf der L435 zwischen Mixdorf und Müllrose ereignete sich am Montag, gegen 10.30 Uhr, ein schwerer Unfall. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 53- Jährige mit Ihren PKW Ford auf eine Kehrmaschine auf. Das Auto sei nicht mehr betriebstüchtig gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Zur Behandlung ihre Verletzungen brachten Rettungskräfte die Frau in das Klinikum Frankfurt. Durch den Unfall entstand ein Schaden von zirka 45000 Euro. Die Polizei sperrte die Straße für eine Stunde. Die Ermittlungen zur Ursache dauern noch an.