Rathaus Erkner vor Generationswechsel

Erkner (MOZ) Nächstes Jahr geht Bürgermeister Jochen Kirsch in den Ruhestand - aber nicht nur er: Im Rathaus Erkner steht ein Generationswechsel an. Die Beteiligten, einschließlich Bürgermeister-Kandidaten, sehen das ganz überwiegend positiv.

Übers Alter spricht man nicht - das gilt vor allem für die Damen. Die sind in den Führungspositionen der Stadtverwaltung sehr gut vertreten und halten sich mit genauen Angaben zu ihren Vorstellungen vom Rentenbeginn zurück. Kirschs Stellvertreterin Kristina Althaus, Geschäftsbereichsleiterin Ordnung, Umwelt, Bau und Liegenschaften, macht indes kein Hehl daraus, dass sie ebenfalls in Rente gehen will. Auch Finanz-Chefin Margit Schindelasch - formal als Ressortleiterin eine Stufe tiefer - lässt das durchblicken.

Bei der zweiten Geschäftsbereichsleiterin im Rathaus, Beate Kirscht, ist das Rentenalter noch ein Stückchen weg. "Eigentlich wäre es bei mir 2022 so weit", sagt sie - und verweist zugleich auf die heutigen Gestaltungsmöglichkeiten der Angestellten im öffentlichen Dienst, und zwar sowohl in Richtung früherer als auch späterer Rentenantritt. Von den 52 Beschäftigten der Kernverwaltung gehen auch noch einige andere demnächst, sagt Beate Kirscht, zu deren Verantwortungsbereich auch das Personalwesen gehört. Auffällig in der Personalstruktur im Rathaus ist aus ihrer Sicht eher der Umstand, dass die Altersgruppe zwischen 35 und 45 etwas dünn besetzt sei.

Die drei, bei denen der Abschied naht oder sich abzeichnet, äußern sich unisono positiv zu dem anstehenden Generationswechsel: Zeit für neue Ideen und frischen Wind, lautet der Tenor. "Wenn ein neuer Bürgermeister kommt, sollte er eine Chance haben, sich seine Crew zusammenzustellen", sagt Beate Kirscht. Andersherum könnte der Ausgang der Wahl ja vielleicht dazu motivieren, den Rentenbeginn aufzuschieben und noch einmal durchzustarten.

Auch Jan Landmann (SPD) und Henryk Pilz (CDU), die bisher ihr Interesse am Bürgermeister-Amt bekundet haben, sprechen vor allem von den Chancen des Wandels. Dass mit den Führungsfiguren auch viel Wissen und Verwaltungskompetenz in den Ruhestand geht, ist beiden bewusst. Landmann verweist auf ähnliche Prozesse in den Reihen der Berliner Polizei, wo er als freigestellter Personalrat tätig ist. "Ich habe keine Angst davor, wenn ein oder zwei führende Persönlichkeiten in Rente gehen", sagt der Kandidat der SPD. Er betont seine hohe Meinung von der jetzigen Verwaltung, spricht aber auch von der Möglichkeit, mehr Dynamik zu entfalten.

Auch Pilz, der der CDU-Fraktion vorsitzt und formal noch gar nicht als Kandidat benannt ist, lobt die Arbeit im Rathaus. Die Vorstellung, sich eine eigene Mannschaft zusammenzustellen, komme für ihn nicht in Frage. "Da geht es um Fachkompetenz." Ansonsten sei ein Generationswechsel "das Schönste, was man sich vorstellen kann". Außerdem gelte: "Bestimmte Sachen entscheiden sich, wenn es soweit ist."

Weitere Bewerber sind nicht bekannt. Die Linke will jemanden nominieren, ist aber noch nicht soweit, sagte Fraktionschefin Elvira Strauß am Montag. Kirschs Amtszeit endet im Mai 2018, ein Wahltermin steht noch nicht fest.