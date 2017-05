Seelows Zweite mit Vorteil im Titel-Duell

artikel-ansicht/dg/0/

Das Restprogramm am 10. und 17.Juni scheint in Sachen Meisterschaft eher für die Seelower zu sprechen, die es mit dem Storkower SC II (heim) und MTV Altlandsberg (auswärts) mit zwei Teams aus der unteren Tabellenhälfte zu tun bekommen. Die Eisenhüttenstädter müssen zu Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf II und erwarten zum Abschluss die SG Wiesenau, beide in der oberen Hälfte angesiedelt.

Im Tabellenkeller herrscht weitgehend Klarheit, wenn es bei zwei Absteigern bleibt. Das sind Blau-Weiß Lebus und Schlusslicht Storkower SCII, die auch diesmal über hohe Niederlagen quittieren mussten.

¦Conc. Buckow/Waldsieversd. - Victoria Seelow II 1:5 (1:4)

Die Seelower ließen auch auswärts nichts anbrennen. Und die Zuschauer beim gleichzeitig ausgetragenen Lauf zur Autocross-Europameisterschaft in der Kreisstadt waren über das Spielgeschehen informiert - dank Jörg Schröder, dem Teammanager von Victorias Oberliga-Mannschaft, der ständig am Handy war. Und als er den Sieg übers Mikrofon an der Rennstrecke verkündete, jubelten die Fans. "Ich freue mich für unsere Zweite. Der Sieg war ein wichtiger Schritt in Richtung Meisterschaft", sagte Jörg Schröder, der auch Seelows Bürgermeister ist.

Buckow/Waldsieversdorf: Katschmarek - Zimmermann (46. Benjamin Zwerschke), Hase (75. Völpel), Müller, Schulz, Ehm, Schneck (46. Fels), Pilz, Steinborn, Prothmann, Harke

Seelow II: Schumann - Fabian Mielke, Franz, Quasdorf, Pflug, Dennis Mielke, Gramsch, Schubert, Hilprecht, Kemmel, Alexandropoulos (47. Müller)

Tore: 0:1 Anastasios Alexandropoulos (2.), 1:1 Michael Pilz (5./Strafstoß), 1:2, 1:3 Steven Quasdorf (22., 28.), 1:4, 1:5 Philipp Pflug (29., 66.) - Schiedsrichter: Hans-Peter Bienia (Berlin) - Zuschauer: 100

¦SG Rot-Weiß Neuenhagen - FV Erkner II 1:0 (0:0)

Ein knapper Sieg im Verfolgerduell, mit dem die Gastgeber die Erkneraner vom fünften Platz verdrängten. Eine ausgeglichene Partie mit wenig spielerischem Glanz, dafür mit Tempo und vielen Zweikämpfen. Das "goldene" Tor fiel zehn Minuten vor Ende durch Mark Rademacher, der aus rund 20 Metern einen Freistoß ins Tor schlenzte.

Neuenhagen: Rudolph - Schönwald, Butter (76. Fritsche), Rademacher, Drieschner, Förster (86. Hager), Frick, Geerhardt, Seidel, Schmidt, Thimian

Erkner II: Drechsler - Wagner, Cochius, Rauschenbach, Standtke, Putzger, Wandt (41. Kopp), Tom Kulla, Marschner, Siedler, Bock

Tor: 1:0 Mark Rademacher (80.) - Schiedsrichter: Gunnar Schulz (Wriezen) - Rote Karte: Benjamin Bock (Erkner/90.) - Zuschauer: 63

¦VfB Fünfeichen - Union Frankfurt 2:1 (1:1)

Fünfeichen: Bahro - Lichtner, Ilte, Hebner, Kuchel (85. Fonfara), Böhme (90. Toni Lüdke), Nico Lüdke, Engelmann (46. Krüger), Dreger, Jansch, Scheufel

Union Frankfurt: Schröder - Staroske (71. Hahn), Lehmann, Scholz, Joost, Kysliak, Streckert, Seefeld, Nazari (75. Kretschmann), Drescher (66. Monfared), Nyama

Tore: 1:0 Nico Lüdke (19.), 1:1 Oliver Drescher (44.), 2:1 Boris Lichtner (68.) - Schiedsrichter: Martin Meyer (Letschin) - Zuschauer: 82

¦Astoria Rießen - Blau-Weiß Lebus5:0 (2:0)

Rießen: Niko Heering - Niemack, Tino Heering, Marc Assmann, Ruppenthal, Kubein, Meier (87. Roggan), Korth, Krüger, Götze, Malack (63. Schulz)

Lebus: Krämer - Zinke, Lindow, Molodanow, Odzakovic (67. Dussenbajew), Fietze (21. Knappe), Junge, Wisweh, Raetz (67. Klaus), Schadow, Bunjaku

Tore: 1:0 Mirko Kubein (6.), 2:0 Aike Ruppenthal (19.), 3:0 Mirko Kubein (84.), 4:0 Ronny Niemack (89.), 5:0 Marc Assmann (90.) - Schiedsrichter: Rene Karge (Erkner) - Zuschauer: 71

¦MTV Altlandsberg - SG Wiesenau1:1 (0:0)

Altlandsberg: Markstein - Slavu, Spranger, Ivert, Vandrey (66. Runge), von Angern, Semmler (78. Philipp), Wagner, Lindner, Stohf, Hinze (77. Kilx)

Wiesenau: Felkel - Krause (73. Jäckel), Bickenbach, Birke, Sergej Mauch, Kamil Krzeptowski, Bartusch, Bänsch, Specker, Urbicht, Naujoks

Tore: 1:0 Maximilian Lindner (55.), 1:1 Sergej Mauch (72.) - Schiedsrichter: Anthony Röhle (Fredersdorf-Vogelsdorf) - Zuschauer: 35

¦Union Booßen - BW Petershagen-Eggersdorf II2:4 (0:0)

Booßen: Wermuth - Emmerich, Appenheimer, Kindler, Genetzke (77. Barownick), Patrick Dorenburg, Bosse, Faizi, Fenger, Genz, Przybylski (65. Ramelow)

Petershagen-Eggersdorf II: Wendt - Müller, Schubert, Hoke, Jordan, Hall, Schulz (72. Klopsch), Wolf, Bredlow, Grohn (62. Odebrecht), Klaus

Tore: 1:0 Matthias Bosse (55.), 1:1, 1:2 Lukas Hall (66., 75.), 1:3 Tobias Klaus (83./Strafstoß), 2:3 Patrick Dorenburg (87.), 2:4 Tobias Klaus (88.) - Schiedsrichter: Lucas Habermann (Storkow) - Zuschauer: 27

1. Victoria Seelow II 2898: 4368

2. FC Eisenhüttenstadt II 2873: 3166

3. 1. FC Frankfurt II 2897: 2661

4. SG Wiesenau2894: 3856

5. SG RW Neuenhagen 2874: 3554

6. FV Erkner II 2874: 3953

7. BW Petershagen-Egg. II 2862: 4746

8. Concordia Buckow/Walds. 2863: 5244

9. VfB Steinhöfel 2874: 5643

10. FC Union Frankfurt 2844: 6431

11. Astoria Rießen 2850: 6330

12. VfB Fünfeichen 2831: 8125

13. MTV Altlandsberg 2847: 6923

14. Union Booßen 2829: 9721

15. Blau-Weiß Lebus 2830:10711

16. Storkower SC II 2823:11511