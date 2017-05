Ein Jahr Vorbereitung auf die Konfirmation

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Was Sänger Adel Tawil und die Konfirmanden Raphael Raasch, Darius Neuhoff, Isabel Gärtner und Luisa Gärtner gemeinsam haben, das wurde Eltern, Großeltern und Paten am Sonntag in der Nikolaikirche schnell klar. Nicht nur Tawil geht in dem Song der Frage nach "Ist da jemand?". Diese Frage habe sich auch wie ein roter Faden durch die einjährige Konfirmandenzeit gezogen, stellte Pfarrer Björn Ferch fest. Und es sei ebenfalls der Moment dieses Gottesdienstes. "Diese Frage begleitet uns ein Leben lang. Es ist Eure Frage. Auch die von Euch Eltern, von Euch Paten. Es ist unsere Frage, die Frage der Menschheit." In der Hoffnung, dass es für die vier Konfirmanden jemanden geben werde, der ihnen den Schatten von der Seele nehme, der an sie glaube und sie immer sicher nach Hause bringe, schickte Björn Ferch die vier ins Leben. "Los geht es!" Auch wenn es manchmal anstrengend sei, könnten sie mutig sein. Gott sei immer mit ihnen, so der Pfarrer, ehe Raphael Raasch, Darius Neuhoff, Isabel Gärtner und Luisa Gärtner das Glaubensbekenntnis sprachen und eingesegnet wurden.