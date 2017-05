Letzte Etappe für "Rund um Buckow"

artikel-ansicht/dg/0/

"Man muss auch mal was Neues probieren", sagte Michael Drabinski (Vorsitzender der Abteilung Radsport des MTV Altlandsberg), dem es zu großen Teilen zu verdanken ist, dass dieses Rennen überhaupt noch mal stattfinden konnte. Gemeinsam mit seinem Freund, Werner Otto, gelang es ihm, ein wirklich großartiges Sportfest zu organisieren. Und wer das bunte Starterfeld der Radfahrer gesehen hatte, der kann gar nicht glauben, dass nun Schluss sein soll.

"Der Radsport, insbesondere der Straßenradsport, hat es in Deutschland schwer und es wird immer komplizierter und aufwendiger, ein solches Rennen zu organisieren. Sicherlich, die ganz großen Veranstalter haben da weniger Probleme. Wir können allerdings die Sicherstellung einer solchen Veranstaltung kaum noch gewährleisten. Wir als kleiner Verein sind regelrecht überfordert", sagte Drabinski.

Er hat aber schon Pläne, im nächsten Jahr Rennen durch die Märkische Schweiz auszurichten. Da werden dann die Mountainbike-Spezialisten an den Start gehen. Gemeinsam mit Verantwortlichen vom Naturpark Märkische Schweiz soll eine dann beschilderte Strecke gefunden werden. Diese soll dauerhaft eingerichtet sein und einmal im Jahr für ein Rennen geöffnet werden.

Unter den Rennfahrern gab es durchaus gegenteilige Meinungen. Thomas Hauff beispielsweise freut sich auf die bevorstehenden Rennen. "Ich fahre auch gern durchs Gelände. Trotzdem Rund um Buckow wird mir fehlen. Es war ein Rennen praktisch vor der Haustür, wo man eben gern mit dabei war", sagt der Altlandsberger.

Er hatte da noch Zeit und bereitete sich auf das Rennen vor. Genau wie Marco Schulz, der ebenfalls für die Velofanatics Altlandsberg an den Start ging. "Ich war vor zwei Tagen noch bei einem Rennen über 300 Kilometer mit dabei." Er überstand die Strapazen gut und konnte in der Gesamtwertung (Hobbyrennfahrer) auf Platz 15 einfahren. Gewonnen hat ebenfalls ein Fahrer von den Velofanatics Altlandsberg. David Weinreich fuhr die 39 Kilometer in 58:13 min. "Den Sieg widme ich meiner Mutter, die vor vier Jahren an Krebs verstorben war", sagte Weinreich, der aus Brandenburg (Havel) kommt.

Auch bei den Frauen gab es einen Sieg für die Altlandsberger Mannschaft. Anke Speth freute sich riesig. Es war ihr fünfter Erfolg in der Geschichte des Rennes. Nachdem sie im Vorjahr nicht starten konnte, Grund war ein schwerer Sturz im Training, war sie auch mit der Zeit von 1:04:53 h überaus zufrieden. Vereinskameradin Susen Frank wurde Zweite. Beide fielen sich im Ziel regelrecht in die Arme und feierten gemeinsam mit den anderen Altlandsbergern auch den Vereinserfolg. "Das ist natürlich für unseren noch wachsenden Verein und auch für die Außenwirkung ein fantastisches Ergebnis", erklärt Jens Richter.

Das Rennen der Jedermänner gewann in einem dramatischen Finish Maxe (Faschina Team Standert). Gleich vier Fahrer kamen nahezu zeitgleich ins Ziel. Auch bei den Platzierten war kaum zu unterscheiden, wer tatsächlich auf welchen Platz einfuhr. Vom Vierten bis zum Elften, Sascha Dittfurth (Radkampf Brandenburg), wurden alle mit der gleichen Zeit gewertet (1:50:03 h).

"Wir sind zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. Es gab keine Zwischenfälle oder gar Unfälle. Für uns als Veranstalter ist das das wichtigste Ergebnis", freute sich Drabinski.