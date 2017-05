In knapper Besetzung Remis erreicht

artikel-ansicht/dg/0/

Für die Blau-Weissen aus Markendorf stand das Spiel beim Tabellenzweiten SG Niederlehme unter keinem guten Stern. Mit Danny Danowski, Sascha Kloss und Olaf Neumann musste man am 28. Spieltag wegen der fünften gelben Karte gleich auf drei Stammkräfte verzichten. So bekam Trainer Axel Geisler gerade elf gesunde Spieler zusammen und der noch angeschlagene Nick Keller setzte sich als einziger Wechselspieler auf die Bank.

Anfangs machten die spielstarken Niederlehmer das Spiel, doch am Strafraum war meist Endstation, da die Markendorfer Viererkette mit Abwehrchef Björn Keller sehr gute Arbeit leistete. Der Gastgeber startete seine Angriffe ausschließlich über die linke Seite und der überragende Sergej Pavlenko ließ nichts anbrennen. Etwa nach zwanzig Minuten befreite sich Markendorf vom Druck des Gegners und startete selbst schnelle Angriffe. So kam man zu ersten guten Chancen. Doch erst kurz vor der Pause konnte Michael Lange eine Unaufmerksamkeit der Niederlehmer Defensive nutzen und erzielte aus etwa zehn Metern per Hackentor die 1:0-Führung. Es war sein inzwischen 23. Saisontor.

Nach dem Wechsel erwies sich Markendorf als die bessere Mannschaft. Doch sie schaffte es nicht, die Angriffe bis zum Schluss auszuspielen. Immer wieder war im Strafraum des Gastgebers ein Bein dazwischen und der entscheidende Treffer zum 2:0 gelang in dieser Phase nicht.

Wie erwartet, schwanden bei sehr hohen Temperaturen immer mehr die Kräfte der Markendorfer und im Gegensatz zum Gegner konnte der Trainer keine frischen Kräfte mehr aufs Feld schicken. In den letzten Minuten des Spieles machte Niederlehme immer mehr Druck und so kam es in der 90. Minute zum verdienten Ausgleich für Niederlehme per Kopf durch Florian Kluwe nach einem Eckball.

Fast hätten die Markendorfer mit dem letzten Angriff des Spieles den Siegtreffer erzielt, als Tommy Klatt sich im Strafraum gut durchsetzte und auf den eingewechselten Nick Keller spielte, der aber knapp aus zehn Meter das Tor verfehlte. So endete ein gutes Spiel beider Mannschaften und trotz des späten Gegentreffer war man im Lager der Markendorfer zufrieden mit dem Ergebnis.

Nach dem Spiel und kurz vor Ende der Saison resümierte Trainer Geisler: "Zwei Runden vor Schluss satte 50 Punkte, das sind schon neun Punkte mehr als vergangene Saison. Wir können schon jetzt eine unerwartet positive Bilanz ziehen." Dabei musste die erste Männermannschaft mit viel schlechteren Voraussetzungen inklusive der Geschehnisse zum Ende der Hinrunde (Trainerwechsel) die Saison bestreiten. So kann man entspannt in das Lokalderby gegen Müllrose in zwei Wochen gehen und eine Woche später steht das Saisonfinale im heimischen Sportpark gegen die Mannschaft von Preußen Bad Saarow an.

Markendorf: Dmuchowski - Pavlenko, Herrmann, B. Keller, Härtel - Bernwald, Mutschler - Klatt, Biesiada, Kaczmarek - Lange (85. N. Keller)

Tore: 1:0 Michael Lange (43.), 1:1 Florian Kluwe (90.) - Schiedsrichter: Mathias Seeger (Barnim) - Zuschauer: 99