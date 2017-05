Albert Hammond live in Frankfurt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1577533/

Mit Ian Anderson ist ein Mann dabei, dessen Name unwiderruflich mit Jethro Tull verbunden ist. Der 69 Jahre alte Brite gehörte vor 50 Jahren zu deren Gründungsmitgliedern und war bei oft wechselnder Besetzung immer als Frontsänger und Gitarrist das Gesicht der Gruppe. Mit seinem Projekt Jethro Tull by Ian Anderson lässt er die Band auferstehen und wird in Frankfurt "Aqualung", "Living In The Past", "Sweat Dream", "Locomotive Breath" und viele andere Hits live singen und spielen.

"It Never Rains In Southern California" ist der Song, mit dem Albert Hammond 1972 seinen Durchbruch feierte. "The Free Electric Band" und "Down By The River" sind weitere frühe Hits. Dritte im Bunde werden auf dem Rockfestival Hello sein. Ihr großer Hit war der Song "New York Groove".

9. Juni, 19.30 Uhr, Messehalle 1 Frankfurt, Karten: 47,90 Euro. Vorverkauf: MOZ-Ticketservice, Paul-Feldner-Straße 13, Frankfurt, Telefon 0335 66599558, www.moz.de; Karten zum Selbstdrucken unter www.reservix.de