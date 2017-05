SV Glienicke verspielt Aufstieg

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (OGA) Große Freude kommt bei Florian Glitza, dem Spielertrainer des SVGlienicke, nicht auf, wenn er an die laufende Rückrunde in der Kreisliga Ost denkt. Als Herbstmeister mit einem Punkt Vorsprung auf Verfolger SVBiesenthal in die zweite Saisonhälfte gegangen, musste sich der SV Glienicke nach der 2:3-Pleite bei Oderberg/Lunow am Sonnabend bereits zwei Spieltage vor Saisonende aus dem Aufstiegskampf verabschieden. "Es liegt einzig und allein an uns, dass wir den Aufstieg nicht gepackt haben", so Glitza.

Festgelaufen: Der SV Glienicke (in Rot, Marco Noack) steckt in einer Ergebniskrise, musste inzwischen auch die SG Zühlsdorf (in Blau) in der Tabelle passieren lassen.

Hauptverantwortlich für die schwache Rückrunde - sechs Siege, sieben Niederlage - sei die Einstellung vieler Spieler gewesen, sagt Glienickes Trainer. "Einige haben unsere Gegner unterschätzt, waren mit den Gedanken schon ein paar Schritte weiter, als wir in Wirklichkeit waren." Weil das Team zu oft nicht an seine Leistungsgrenze gegangen sei, gingen Partien verloren, die niemals hätten verloren gehen dürfen. Bezeichnend sei vor allem das Duell mit Einheit Bernau II am 18. Spieltag gewesen: "Wir treffen auf das Team mit der zweitschwächsten Offensive und lassen uns dann fünf Kirschen einschenken. Das versteh ich bis heute nicht."

In der Folge lief es zwar wieder besser für die SVG - vier Siege aus fünf Spielen -, nach der Niederlage in Biesenthal (1:3) sank die Motivation aber bei einigen Akteuren wieder in den Keller - noch so etwas, was Glitza nicht verstehen kann: "Ich persönlich gebe immer mein Bestes und kämpfe so lange um den Aufstieg, wie er rechnerisch noch möglich ist." Dass einige Spieler aber bereits vorher aufgegeben hätten, habe mit zur aktuellen Ergebniskrise, zu der unter anderem eine 2:3-Pleite bei Schlusslicht FSV Basdorf zählt, beigetragen.

Bei Spielertrainer Glitza sitzt der Stachel der verpassten Aufstiegschance besonders tief, wie er betont: "Wir hatten es selbst in der Hand und es wäre für uns definitiv machbar gewesen, den Gang in die Kreisoberliga zu realisieren. Deshalb ärgert es mich schon sehr, dass das nicht geklappt hat." So wird er sich nun mit gemischten Gefühlen vom SVGlienicke verabschieden. Nach drei Jahren in der Verantwortung suche er eine neue Herausforderung, sagt der 40-Jährige. "Außerdem hat die Vereinsführung ein neues Konzept vorgelegt, mit dem ich mich nicht identifizieren kann."

Aus den verbleibenden beiden Spielen möchte Glitza nun noch das Maximale herausholen. Jeweils drei Punkte seien das Ziel, sagt er, wenn es erst zum FSVSchorfheide Joachimsthal II geht und man am letzten Spieltag den SCAlthüttendorf empfängt. "Auswärts haben wir uns aber zuletzt immer schwer getan" so Glitza. "Mal schauen, was in unserer aktuellen Verfassung noch alles so für uns möglich ist."

Kreisliga Ost, Tabellenspitze

1. SV Biesenthal 2862:2961

2. SV Ahrensfelde II 2891:4558

3. SG Zühlsdorf 2869:3858

4. SV Glienicke 2897:4554